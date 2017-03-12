Американский журнал связал поражение Клинтон на выборах с ее посещением Новосибирска









В американском журнале Observer (Нью-Йорк) в начале марта был опубликован материал, в котором высказывается предположение о том, что неудача на выборах Хилари Клинтон может быть связана ее посещением Новосибирска.







Речь идет о поездке, которую Клинтон предприняла в 1997 году в Россию и другие страны бывшего СССР в рамках тура в защиту прав человека. Среди прочих городов она посетила и Новосибирск, где ей показали так называемую Принцессу Укока — мумию алтайской женщины, которую археологи обнаружили в 1993 году на плато Укок. По мысли автора статьи, это посещение могло навлечь на Клинтон проклятие, которым дух Принцессы, якобы, мстил всем потревожившим ее людям.







В подтверждении этой гипотезы автор напоминает, что уже на следующий год после поездки в Новосибирск у супруга Хилари — Билла Клинтона случилась крайне неприятная история после его встреч в Овальном кабинете с Моникой Левински. «Достижение Хилари поставленных перед собой целей стало иллюзорным, неважно насколько сильно она старалась», — заключает автор статьи Михаил Кликушин







Кликушин — историк, выпускник НГУ, живущий сейчас в США. Материал в Observer представляет собой авторскую колонку — одну из многих, написанных им для этого издания. Не исключено, что версию о проклятье Укокской принцессы Михаил Кликушин почерпнул из прошлогодней новости на НГС, на которую ссылается в своей колонке.