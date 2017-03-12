Молодая мать сорвалась на снегоходе с обрыва и разбилась насмерть









Трагедией закончилась для жительницы Новосибирска прогулка на снегоходе — машина сорвалась с обрывистого берега и упала с высоты больше 10 метров, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.









Случилось это в районе поселка Ленинское на берегу Обского моря. Женщина 1987 года рождения, судя по всему, не справилась с управлением и рухнула с обрывистого берега. Чтобы оказать помощь пострадавшей, спасатели отправились к месту происшествия на снегоходе с с прицепленными санями и были на месте через 15 минут после вызова.





Однако пострадавшая уже не подавала признаков жизни. В течение получаса, пока не прибыли врачи «скорой помощи», спасатели пытались реанимировать женщину самостоятельно. Но, когда медики прибыли на место (также на снегоходе), врач мог лишь констатировать смерть, поскольку пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что у нее осталась маленькая дочь.







Это не единственное происшествие в районе Обского моря, где спасателям МАСС пришлось оказывать людям помощь. Вечером 7 марта 78-летняя женщина получила травму во время лыжной прогулки в лесу. Для ее эвакуации также пришлось использовать снегоход.