В новосибирском этапе чемпионата по чтению вслух победила «рецидивистка» (видео)

В прошлом году Насте чуть-чуть не хватило до первого места, и она пообещала вернуться и всех победить.

В новосибирском этапе всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» победила 9-классница Анастасия Моханова.







«Эта очень хорошая девочка, как мы называем, «рецидивистка». Настя Моханова участвовала второй раз и в прошлом году остановилась в шаге от финала. Она из 82-й школы Дзержинского района. В прошлом году, когда она проиграла [новосибирский этап] и вернулась домой, у себя в соцсетях написала, что в следующем году вернется и всех выиграет. Так и случилось», - заметил организатор «Страницы 17» Михаил Фаустов, являющийся также и автором всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот».







Анастасии на конкурсе досталось читать стихотворение Дмитрия Кедрина, прозу латиноамериканского писателя Хулио Кортасара и 23-й сонет Шекспира в переводе Маршака.







В рамках чемпионата также состоялась встреча представителей мэрии и крупного российского книжного холдинга «Эксмо-АСТ», которые обсудили вопросы продвижения книги в Новосибирске и проблемы городских библиотек. А Фаустов рассказал о готовящемся 15-17 сентября книжном фестивале «Новая книга», на который начали собирать деньги через краудфандинговую платформу planeta.ru.







«Пока собрали чуть больше 70 тыс. рублей, а надо миллион. Прошлая «Новая книга» стоила почти 1,5 млн рублей. Это - билеты, доставка книг, логистика, шатры», - пояснил Фаустов и уточнил, что надеется провести фестиваль на ул. Ленина, если ее сделают пешеходной.







Кстати, в конце января в Новосибирске прошел турнир звезд всероссийского конкурса чтецов «Открой рот», в котором победила девушка с необычным именем, прочитавшая стихотворение Всеволода Емелина про Трампа.









