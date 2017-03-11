В Новосибирске прошел турнир по игре из детства (видео)

Турнир по игре "Камень-Ножницы-Бумага" проходит в Новосибирске уже во второй раз.

В Новосибирске прошел турнир по игре «Камень-ножницы-бумага», в котором приняло участие 40 человек.







«Это игра из детства. Но сейчас в мире проводят множество чемпионатов по «Камень-Ножницы-Бумага». В Америке есть давно различные лиги, в Москве и Питере созданы федерации. Новосибирск, мы считаем, тоже может развиваться [в этом]», - рассказал сотрудник молодежного центра «Содружества» и организатор турнира Андрей Либман.







Андрей уточнил, что к игре они подошли серьезно: нарисовали турнирную сетку, как в футбольной лиге. Сначала из четверок определили двух сильнейших игроков, а потом составляли пары, которые и бились с друг другом. Каких-либо ограничений для участия в игре не было.



Одни разрабатывают в этой игре свою тактику, другие надеются на случай.





«Многие думают, что можно как-то отследить это дело. Например, если человек показал какую-то фигуру, и она проиграла, то он ее скорее всего не покажет в следующем раунде. Кто-то уверен, что можно понять все по характеру играющего… Но мне кажется, тут дело случая», - улыбается Андрей.







Победила в игре 25-летняя Найля Чималитдинова. Занявшие призовые места получили различные сертификаты от спонсоров – барбер-шопа, тату-салона, стрелкового клуба, от организаторов различных квестов и др.





