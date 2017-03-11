Новосибирцам рассылают фейковые предупреждения о массовом суициде детей

Данные сообщения рассчитаны на привлечение внимания к указанной в ней интернет-группе, считают в полиции. 
Данные сообщения рассчитаны на привлечение внимания к указанной в ней интернет-группе, считают в полиции. 


В социальных сетях и мессенджерах начали распространять предупреждения о массовом суициде детей, якобы назначенном на 12 марта.


«Не рекомендуется в это воскресенье отпускать от себя ребенка – никуда, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т.д. Полиция рекомендует родителям: в субботу и воскресенье дети должны быть под присмотром, во многих городах страны планируется массовое самоубийство детей!», - сообщается в таких предупреждениях.


Также, уточняется в тексте, не надо принимать телефонный звонок, если вам звонят с определенного номера — приводится десятизначный номер, начинающийся на 1111. Данная акция, рассказывается в предупреждениях, рассчитана на 5000 детей и запланирована одним интернет-сообществом.


В областной полиции сообщили корреспонденту, что в курсе этих сообщений и могут по их поводу сделать однозначное заявление: это – выдумка.


«Никаких рекомендаций, о которых там говорится, никакая полиция не давала. Это – фейк», - категорически заметили в пресс-службе областного МВД и попросили не поддаваться ажиотажу и не пересылать друг другу такие сообщения. Рассчитано это, по мнению полицейских, исключительно на привлечение внимания к называемому в тексте интернет-сообществу.


В начале прошлого месяца новосибирские родители пугали друг друга слухами о маньяке, пересылая друг другу аналогичные сообщения. 


Илья Калинин
bodnarchuk (Essentials/iStock)

Прочтений: 6507
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено