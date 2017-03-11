Новосибирцам рассылают фейковые предупреждения о массовом суициде детей

Данные сообщения рассчитаны на привлечение внимания к указанной в ней интернет-группе, считают в полиции.





В социальных сетях и мессенджерах начали распространять предупреждения о массовом суициде детей, якобы назначенном на 12 марта.







«Не рекомендуется в это воскресенье отпускать от себя ребенка – никуда, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т.д. Полиция рекомендует родителям: в субботу и воскресенье дети должны быть под присмотром, во многих городах страны планируется массовое самоубийство детей!», - сообщается в таких предупреждениях.







Также, уточняется в тексте, не надо принимать телефонный звонок, если вам звонят с определенного номера — приводится десятизначный номер, начинающийся на 1111. Данная акция, рассказывается в предупреждениях, рассчитана на 5000 детей и запланирована одним интернет-сообществом.







В областной полиции сообщили корреспонденту, что в курсе этих сообщений и могут по их поводу сделать однозначное заявление: это – выдумка.







«Никаких рекомендаций, о которых там говорится, никакая полиция не давала. Это – фейк», - категорически заметили в пресс-службе областного МВД и попросили не поддаваться ажиотажу и не пересылать друг другу такие сообщения. Рассчитано это, по мнению полицейских, исключительно на привлечение внимания к называемому в тексте интернет-сообществу.







В начале прошлого месяца новосибирские родители пугали друг друга слухами о маньяке, пересылая друг другу аналогичные сообщения.



