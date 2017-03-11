Сегодня утром загорелся подвал круглосуточного магазина «Универсам» (фото)





Сегодня рано утром загорелись картонные коробки и тара в подвале круглосуточного магазина «Универсам», расположенного напротив кинотеатра «Победа».







«Возгорание произошло на площади 10 кв. м. Причину возгорания устанавливает дознаватель. Люди там находились. До приезда пожарного подразделения 15 человек эвакуировалось из здания», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС Павел Винаков.







По его словам, сообщение о возгорании поступило в 6:19, в 6:25 пожарные выехали на место и в 8:56 все работы были завершены. Пожарным потребовалась помощь спасателей МАСС для вскрытия заблокированных дверей.





В самом «Универсаме» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что возгорание действительно случилось на небольшой площади. Уточнить же детали происшествия в магазине не смогли, предложив пообщаться с руководством, которое в субботний день было недоступно.







9 марта горел еще один круглосуточный магазин — продуктовый павильон «Ниагара» на ул. Титова, 102.

