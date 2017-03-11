Сегодня утром загорелся подвал круглосуточного магазина «Универсам» (фото)

Сегодня утром загорелся подвал круглосуточного магазина «Универсам» (фото)


Сегодня рано утром загорелись картонные коробки и тара в подвале круглосуточного магазина «Универсам», расположенного напротив кинотеатра «Победа».


«Возгорание произошло на площади 10 кв. м. Причину возгорания устанавливает дознаватель. Люди там находились. До приезда пожарного подразделения 15 человек эвакуировалось из здания», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС Павел Винаков.


По его словам, сообщение о возгорании поступило в 6:19, в 6:25 пожарные выехали на место и в 8:56 все работы были завершены. Пожарным потребовалась помощь спасателей МАСС для вскрытия заблокированных дверей. 

Сегодня утром загорелся подвал круглосуточного магазина «Универсам» (фото)


В самом «Универсаме» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что возгорание действительно случилось на небольшой площади. Уточнить же детали происшествия в магазине не смогли, предложив пообщаться с руководством, которое в субботний день было недоступно. 


9 марта горел еще один круглосуточный магазин — продуктовый павильон «Ниагара» на ул. Титова, 102. 

Илья Калинин
Фото «АСТ-54» (1), предоставлено спасателем МАСС Виталием Андреевым (2)

Прочтений: 7343
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено