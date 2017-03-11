Японский художник привез в Новосибирск незавершенную 13-метровую картину (фото)  

13-метровая незавершенная картина «Цунами»
13-метровая незавершенная картина «Цунами»


В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Искусство для всех» известного японского художника Кондо Юкио.


Художник Кондо Юкио сравнил свой проект с медицинской помощью
Художник Кондо Юкио сравнил свой проект с медицинской помощью


Японский художник привез в Новосибирск незавершенную 13-метровую картину (фото)  


«Временами под влиянием произведений искусства у человека появляется страсть к жизни. Как чистая вода и воздух, искусство должно присутствовать рядом с каждым. Я планирую осуществить проект «Искусство для всех» для того, чтобы, как и оказание медицинской помощи тем, кому она недоступна, предоставить шанс людям, находящимся в различных обстоятельствах, соприкоснуться с искусством», — рассказал об идее проекта художник Кондо Юкио.

На открытии выставки присутствовали представители художественной и культурной богемы Новосибирска
На открытии выставки присутствовали представители художественной и культурной богемы Новосибирска


Японский художник привез в Новосибирск незавершенную 13-метровую картину (фото)  


В экспозиции представлено более 60 произведений традиционной японской живописи, рисунков и литографии, большая часть которых посвящена природе. Центральную часть выставки занимает монументальная графическая работа «Цунами». Кондо Юкио начал создавать это произведение в 1981 году, но продолжает постоянно работать над ним. На сегодняшний день длина картины составляет более 13 метров. «Она не имеет конца. До тех пор, пока я живу, я буду ее писать», — заметил художник по поводу своего главного произведения.


Наряду с серьезными и даже мрачными картинами японского художника в проект вошли и вполне спокойные работы
Наряду с серьезными и даже мрачными картинами японского художника в проект вошли и вполне спокойные работы


Японский художник привез в Новосибирск незавершенную 13-метровую картину (фото)  


Еще одна необычная выставка открылась 6 марта в немецком читальном зале Новосибирской областной библиотеки. Здесь представлено 13 комиксов художников России, Германии и Испании. 

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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