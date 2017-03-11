В тату-салоне начался конкурс «Мисс Alpha.Tattoo» с полуобнаженными участницами (фото)

Первая участница конкурса красоты «Мисс Alpha.Tattoo»
Первая участница конкурса красоты «Мисс Alpha.Tattoo»


В тату-салоне Alpha.Tattoo (бывший МК Tattoo Club) начался конкурс на лучшую тату-модель. 


«Сегодня в течение дня к нам будут приходить девушки, которых мы фотографируем. А потом мы выложим фото на сайт, а посетители в течение месяца будут голосовать. Победительнице подарим бесплатное тату или микродермал — кристалл-украшение, вживленное в небольшой прокол в коже. Главное условие: участнице больше 18 лет и на ней должна быть татуировка», — рассказала директор салона Виолетта Крамер.


На фото слева — директор салона Виолетта Крамер, справа — участница конкурса
На фото слева — директор салона Виолетта Крамер, справа — участница конкурса


По словам Виолетты, на конкурс подано 11 заявок, первых участниц, пришедших в салон, они уже сняли на фото- и видеокамеру.


Специально выстроенная фотозона, где проходит съемка участниц 
Специально выстроенная фотозона, где проходит съемка участниц 


«Мы девушек переодеваем в разные наряды, у нас есть специальная фотозона, где идет съемка. В одном рабочем зале мастера татуируют людей, и тут же ходит полуобнаженная модель и проводится фотосъемка», — уточнила Виолетта и добавила, что они сегодня еще хотят поставить своеобразный рекорд — сделать за день маленькие татуировки 50 посетителям по специальной цене 1000 руб.


Виолетта Крамер за работой 
Виолетта Крамер за работой 


Об еще одном конкурсе красоты среди татуированных девушек НГС рассказывал в ноябре 2016 года. 

Илья Калинин
Фото предоставлены Виолеттой Крамер

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