В жестком столкновении «Шевроле» и «ГАЗели» погиб пешеход (фото)

От удара у «Шевроле» практически полностью снесло всю переднюю часть.

Вчера в 21:50 на Пашинском переезде в результате столкновения Chevrolet Captiva и грузовой «ГАЗели» погиб пешеход.







«Сотрудники ГИБДД установили, что водитель отечественного мини-грузовика намеревался объехать стоявший на дороге "КамАЗ", для чего заблаговременно сбросил скорость и пропускал встречный транспорт. В этот момент следовавший сзади в попутном направлении Chevrolet Captiva столкнулся с "ГАЗелью", которую от удара выбросило на обочину», — сообщили в пресс-службе областной полиции.







В результате отлетевшая «ГАЗель» зацепила на обочине 61-летнего прохожего, которого, несмотря на усилия врачей «скорой помощи», спасти так и не удалось. Водитель «Шевроле» и его пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии.







Очевидцы аварии написали в соцсетях, что стрелка спидометра Chevrolet Captiva замерла на отметке 130 км/ч, а в салоне якобы стоял запах алкоголя. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в полиции не смогли, сославшись на то, что устанавливать данные факты будет экспертиза.







Родственница больной, лежащей с пострадавшей в одной палате, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что женщина из «Шевроле» якобы 1963 года рождения и проживает на ул. Солидарности. Какие-то другие подробности пострадавшая рассказать не смогла из-за несвязной речи и постоянного пребывания в полубессознательном состоянии.





А вчера днем произошло массовое ДТП: не успевший затормозить BMW породил цепочку автомобильных столкновений на ул. Ипподромская. К счастью, никто в этом ДТП серьезно не пострадал.





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