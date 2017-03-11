В жестком столкновении «Шевроле» и «ГАЗели» погиб пешеход (фото)

От удара у «Шевроле» практически полностью снесло всю переднюю часть. 
От удара у «Шевроле» практически полностью снесло всю переднюю часть. 

Вчера в 21:50 на Пашинском переезде в результате столкновения Chevrolet Captiva и грузовой «ГАЗели» погиб пешеход. 


«Сотрудники ГИБДД установили, что водитель отечественного мини-грузовика намеревался объехать стоявший на дороге "КамАЗ", для чего заблаговременно сбросил скорость и пропускал встречный транспорт. В этот момент следовавший сзади в попутном направлении Chevrolet Captiva столкнулся с "ГАЗелью", которую от удара выбросило на обочину», — сообщили в пресс-службе областной полиции.


В результате отлетевшая «ГАЗель» зацепила на обочине 61-летнего прохожего, которого, несмотря на усилия врачей «скорой помощи», спасти так и не удалось. Водитель «Шевроле» и его пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии.


Очевидцы аварии написали в соцсетях, что стрелка спидометра Chevrolet Captiva замерла на отметке 130 км/ч, а в салоне якобы стоял запах алкоголя. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в полиции не смогли, сославшись на то, что устанавливать данные факты будет экспертиза.


Родственница больной, лежащей с пострадавшей в одной палате, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что женщина из «Шевроле» якобы 1963 года рождения и проживает на ул. Солидарности. Какие-то другие подробности пострадавшая рассказать не смогла из-за несвязной речи и постоянного пребывания в полубессознательном состоянии. 


А вчера днем произошло массовое ДТП: не успевший затормозить BMW породил цепочку автомобильных столкновений на ул. Ипподромская. К счастью, никто в этом ДТП серьезно не пострадал. 


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Илья Калинин
Фото «АСТ-54»

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