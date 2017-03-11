Стая агрессивных собак разогнала детей и оккупировала детскую площадку (видео)

Стая из полутора десятков бродячих собак терроризирует жителей жилмассива «Акатуйский»
Стая из полутора десятков бродячих собак терроризирует жителей жилмассива «Акатуйский»


Стая из полутора десятка бродячих собак оккупировали дворы и детскую площадку жилмассива «Акатуйский», рассказала жительница этого микрорайона.


«Собак заметили пару недель назад. Сначала их было четыре. Потом все больше и больше. Вчера уже стая бегала. Лазят еще по мусоркам, которые возле домов стоят, гадят… Вчера на детской площадке двенадцать их было. Лазили на горках, везде… Дети все разбежались, попрятались — на площадке никого не осталось. И в итоге собаки легли там спать. Когда мимо проходишь, две из них постоянно рычат», — рассказала жительница дома на ул. Виктора Уса Кристина Авчинникова.


По словам Кристины, жители никаких действий пока не предпринимали и никуда не обращались.


До этого НГС рассказывал о стае бродячих собак, которые терроризировали жителей на ул. Колхидская в Ленинском районе. 


Илья Калинин
Фото и видео предоставлены Кристиной Авчинниковой

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