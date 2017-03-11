Стая агрессивных собак разогнала детей и оккупировала детскую площадку (видео)

Стая из полутора десятков бродячих собак терроризирует жителей жилмассива «Акатуйский»





Стая из полутора десятка бродячих собак оккупировали дворы и детскую площадку жилмассива «Акатуйский», рассказала жительница этого микрорайона.





«Собак заметили пару недель назад. Сначала их было четыре. Потом все больше и больше. Вчера уже стая бегала. Лазят еще по мусоркам, которые возле домов стоят, гадят… Вчера на детской площадке двенадцать их было. Лазили на горках, везде… Дети все разбежались, попрятались — на площадке никого не осталось. И в итоге собаки легли там спать. Когда мимо проходишь, две из них постоянно рычат», — рассказала жительница дома на ул. Виктора Уса Кристина Авчинникова.







По словам Кристины, жители никаких действий пока не предпринимали и никуда не обращались.







До этого НГС рассказывал о стае бродячих собак, которые терроризировали жителей на ул. Колхидская в Ленинском районе.



