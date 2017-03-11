Полиция задержала подозреваемых в серии квартирных краж братьев

Задержанные подозреваются в серии квартирных краж.





Полиция задержала группу подозреваемых в серии квартирных краж из трех лиц с участием двух родных братьев, которые, как предполагается, днем 10 марта обворовали квартиру в доме на ул. Столетова.







«Их задержали вчера по горячим следам за первую кражу, в дальнейшем установили причастность ко второй краже, которая была 9-го [марта]. Сейчас проверяют на причастность к аналогичным [преступлениям]. Это жители Калининского района в возрасте 31, 32 и 33 лет. В поле зрения правоохранителей ранее не попадали. Двое из них — родные братья», — рассказали в пресс-службе областной полиции.







Злоумышленники действовали по одной схеме: проникали в жилище через вскрытые с улицы пластиковые окна. В квартире на Столетова воры похитили золотых украшений на сумму более 100 тыс. руб. Днем ранее они попытались совершить кражу в Дзержинском районе на ул. Толбухина, но что-то их спугнуло.







Во время обыска у задержанных изъяли похищенные золотые изделия. В настоящее время все трое находятся под стражей.







«Как правило, это либо первые этажи, либо вторые, где можно залезть с козырька подъезда. Технология там достаточно простая», — объяснили в областной полиции, как чаще всего работают квартирные воры.







На прошлое неделе НГС сообщал о 34-летнем новосибирце, который вместе со своим сообщником похитил телефон с прилавка блинной.