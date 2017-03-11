Ренате Литвиновой подарили книгу необычных новосибирских слов

Филологи Александр Матвеев и Ирина Ливинская подарили словарь необычной новосибирской лексики актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой на ее творческом вечере во Дворце культуры железнодорожников.





Рената Литвинова со словарем необычных новосибирских слов

«Когда она подошла к краю сцены — все протянули цветы, а мы — словарь. Нам знакомая сказала, что якобы в студенческие годы к Ренате Литвиновой была претензия, что она слишком простым языком пишет, и она с тех пор занимается тем, что обогащает свой словарный запас и собирает всякие необычные слова. Не знаю, слухи это или на самом деле так, но мы подумали — почему нет», — рассказал один из авторов словаря, журналист Александр Матвеев.







Этот словарь содержит лексику, распространенную в Новосибирске, но не обязательно знакомую жителям других городов России: там есть «мультифора», «выдерга» и целые выражения, например, «жадина-говядина-соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест».





Автор словаря отметил, что творческий вечер Ренаты Литвиновой его очень впечатлил. «Конечно, из-за "Минуты славы" на нее куча негатива льется. Она показалась нам очень добродушным, умным человеком с нестандартным творческим мышлением, у которого есть чему поучиться», — добавил он.

Творческий вечер прекрасной Ренаты Литвиновой💫 #РенатаЛитвинова #Последняясказкариты #пролюбовь #Земфира #Новосиб Публикация от Александр Алексеевич (@mokhov007) Мар 9 2017 в 8:17 PST

В соцсетях сейчас бурно обсуждают недавний выпуск шоу «Минута славы» на Первом канале, где члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер высказались по поводу выступления артиста Евгения Смирнова, лишившегося ноги и танцующего без протеза. «А может, вам пристегнуть вторую, она же может не так очевидно отсутствовать?» — спросила его Литвинова. На том же шоу актриса поинтересовалась у новосибирской гимнастки Алины Писяч, не хочет ли Алина сменить фамилию, — это тоже вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

