Ренате Литвиновой подарили книгу необычных новосибирских слов

Филологи Александр Матвеев и Ирина Ливинская подарили словарь необычной новосибирской лексики актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой на ее творческом вечере во Дворце культуры железнодорожников. 


Рената Литвинова со словарем необычных новосибирских слов 
Рената Литвинова со словарем необычных новосибирских слов 

«Когда она подошла к краю сцены — все протянули цветы, а мы — словарь. Нам знакомая сказала, что якобы в студенческие годы к Ренате Литвиновой была претензия, что она слишком простым языком пишет, и она с тех пор занимается тем, что обогащает свой словарный запас и собирает всякие необычные слова. Не знаю, слухи это или на самом деле так, но мы подумали — почему нет», — рассказал один из авторов словаря, журналист Александр Матвеев. 


Этот словарь содержит лексику, распространенную в Новосибирске, но не обязательно знакомую жителям других городов России: там есть «мультифора», «выдерга» и целые выражения, например, «жадина-говядина-соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест»

 

Автор словаря отметил, что творческий вечер Ренаты Литвиновой его очень впечатлил. «Конечно, из-за "Минуты славы" на нее куча негатива льется. Она показалась нам очень добродушным, умным человеком с нестандартным творческим мышлением, у которого есть чему поучиться», — добавил он. 

В соцсетях сейчас бурно обсуждают недавний выпуск шоу «Минута славы» на Первом канале, где члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер высказались по поводу выступления артиста Евгения Смирнова, лишившегося ноги и танцующего без протеза. «А может, вам пристегнуть вторую, она же может не так очевидно отсутствовать?» — спросила его Литвинова. На том же шоу актриса поинтересовалась у новосибирской гимнастки Алины Писяч, не хочет ли Алина сменить фамилию, — это тоже вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Мария Морсина
Фото предоставлено Александром Матвеевым, instagram.com

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