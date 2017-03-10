Из-за трещины на Большевисткой сегодня ночью сильно сузят дорогу

Ночью 11 марта на участке улицы Большевистской в районе строящегося комплекса «Снежная миля» не будет двух полос движения в сторону Академгородка.


В новосибирской автоинспекции попросили автомобилистов быть внимательными на этом месте.


«Сужение связано с производством аварийных работ на четной стороне ул. Большевистской в районе строящегося здания № 14», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ширина суженного участка, по информации мэрии, — 1,8 метров, длина — 150 метров.


В отделе пропаганды городского ГИБДД по Новосибирску уточнили, что уже сегодня ночью четырехполосная дорога в этом месте превратится в двухполосную.


В ГИБДД добавили, что из-за ремонта там уже была перекрыта одна полоса.


Днем автомобили в сторону Академгородка смогут двигаться по трем полосам — третьей станет полоса, по которой обычно ездят в сторону центра. Ремонт будет длиться предварительно до конца следующей недели.


Проблема на суженном участке связана с тем, что на Большевистской образовалась трещина в асфальте. Из-за этого власти на этой неделе уже перенесли остановку «Гостиница Обь» на 170 м в сторону Академгородка.


Трещина на ул. Большевистской. Фото Кирилла Шматкова
Трещина на ул. Большевистской. Фото Кирилла Шматкова


Схема сужения проезжей части на ул. Большевистской. Фрагмент справочника 2ГИС
Схема сужения проезжей части на ул. Большевистской. Фрагмент справочника 2ГИС


Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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