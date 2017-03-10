Из-за трещины на Большевисткой сегодня ночью сильно сузят дорогу
Ночью 11 марта на участке улицы Большевистской в районе строящегося комплекса «Снежная миля» не будет двух полос движения в сторону Академгородка.
В новосибирской автоинспекции попросили автомобилистов быть внимательными на этом месте.
«Сужение связано с производством аварийных работ на четной стороне ул. Большевистской в районе строящегося здания № 14», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ширина суженного участка, по информации мэрии, — 1,8 метров, длина — 150 метров.
В отделе пропаганды городского ГИБДД по Новосибирску уточнили, что уже сегодня ночью четырехполосная дорога в этом месте превратится в двухполосную.
В ГИБДД добавили, что из-за ремонта там уже была перекрыта одна полоса.
Днем автомобили в сторону Академгородка смогут двигаться по трем полосам — третьей станет полоса, по которой обычно ездят в сторону центра. Ремонт будет длиться предварительно до конца следующей недели.
Проблема на суженном участке связана с тем, что на Большевистской образовалась трещина в асфальте. Из-за этого власти на этой неделе уже перенесли остановку «Гостиница Обь» на 170 м в сторону Академгородка.
Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)