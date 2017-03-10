Новосибирская область получила штраф в 109 миллионов

НСО получила огромный штраф

Новосибирская область получила многомиллионный штраф за то, что не выполнила условия государственного кредитования.





«Штраф для Новосибирской области предусмотрен по инвестиционным кредитам за невыполнение показателей по сбору овощей, производству продукции животноводства (в рамках постановления Правительства РФ № 999) — на сумму 65 млн руб., еще 44 млн руб. предъявило к возмещению Федеральное казначейство», — рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.





В пресс-службе пояснили, что это правила Министерства финансов, которые распространяются не только на сельское хозяйство, а в целом на все направления экономики, где предусмотрена господдержка.