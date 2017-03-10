Новосибирская область получила штраф в 109 миллионов

НСО получила огромный штраф
НСО получила огромный штраф

Новосибирская область получила многомиллионный штраф за то, что не выполнила условия государственного кредитования.


«Штраф для Новосибирской области предусмотрен по инвестиционным кредитам за невыполнение показателей по сбору овощей, производству продукции животноводства (в рамках постановления Правительства РФ № 999) — на сумму 65 млн руб., еще 44 млн руб. предъявило к возмещению Федеральное казначейство», — рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ. 


В пресс-службе пояснили, что это правила Министерства финансов, которые распространяются не только на сельское хозяйство, а в целом на все направления экономики, где предусмотрена господдержка.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

Прочтений: 6149
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено