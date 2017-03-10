Автоинспектор потребовал 40 тысяч с пьяного водителя





В Новосибирске закончилось расследование дела в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД, которых обвинили в покушении на взятку.





Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, утром 1 июня 2016 года инспектор ДПС Дмитрий Наханович остановил на ул. Зорге пьяного водителя на Hyundai Solaris. Он забрал у него права, документы и ключи от машины и потребовал взятку в 40 тыс. руб. Водитель согласился. Наханович отправил нарушителя на поиски денег со своим знакомым, но пьяный сумел скрыться.







На следующий день Наханович со своим напарником Александром Марковым, чтобы наказать водителя за то, что он не принес взятку, составили на него административный протокол за вождение в нетрезвом виде. При этом они написали, что нарушитель отказался от медосвидетельствования, хотя это не было правдой.







В то же время водитель написал на инспектора заявление в полицию. Во время служебной проверки обоих сотрудников уволили из ГИБДД. Нахановича обвинили по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ (покушение на получение взятки в виде денег за незаконные бездействия и служебный подлог), а Маркова — по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело передали в Кировский суд.







Добавим, сейчас в прокуратуре оценивают действия знакомого Нахановича, который стал посредником получения взятки.







Прежде НГС.НОВОСТИ писали о другом новосибирском автоинспекторе, получившем взятку — он выманил деньги у водителя автобуса с иностранцами.