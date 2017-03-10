Ослепительный свет прожекторов помешал соседям стадиона «Спартак»

На стадионе «Спартак»

Ночью 10 марта ярко горящие прожектора на новосибирском стадионе «Спартак» обеспокоили жильцов соседних домов.





На стадионе мощный свет объяснили настройкой новых прожекторов, которые позволят проводить футбольные матчи не только днем, но и вечером.







«Мы же осенью отремонтировали освещение, приобрели дополнительные лампы, добились серьезного, существенного увеличения количества осветительных приборов. Ну а после этого нужно, естественно, каждый прожектор настроить на определенную точку поля, чем они (работники специализированной организации. — О.Х.) сейчас и занимаются. После того, как они это все отстроят, чтобы поле все было равномерно освещено, они нам подготовят документы, которые мы можем предъявить в РФС, чтобы нам разрешили проводить здесь [вечерние] матчи футбольного клуба "Сибирь"», — описал ситуацию гендиректор ОАО «Стадион "Спартак"» Александр Алтухов.







По его словам, неудобства жильцам соседних домов придется потерпеть еще одну-две ночи. Предполагается, что к понедельнику специалисты должны закончить настройку освещения.







«Мы, конечно, не хотели, но получилось так, что мы, наверное, создали какие-то неудобства для жильцов. Но, к сожалению, невозможно отстроить прожектора и все замеры сделать днем, когда есть естественное освещение, солнце, тем более тут яркое. Поэтому приходится по ночам настройкой заниматься. Еще раз говорю: глубочайшие извинения, но деваться некуда. Это не прихоть, не баловство», — отметил Александр Алтухов.







Он напомнил, что сейчас футбольное поле освещает 320 прожекторов. Обновление освещения обошлось «Спартаку» более чем в 6 млн руб. По словам Александра Алтухова, он рассчитывает, что разрешение на проведение матчей по вечерам Российский футбольный союз выдаст стадиону уже в марте.