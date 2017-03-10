Коляску с четырехмесячным ребенком завалило снегом с крыши

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В Ленинском районе Новосибирска четырехмесячный ребенок пострадал от снега, упавшего с крыши многоэтажки.


Случай произошел на ул. Пархоменко 10 марта. Когда падал снег, вместе с девочкой, лежавшей в коляске, гуляла ее бабушка. Ребенок попал в больницу, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по НСО.


Сейчас идет доследственная процессуальная проверка. Обстоятельства выясняются, в том числе следователи ищут ответственных за уборку снега с этой крыши.



Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что у девочки сотрясение головного мозга и подозрение на перелом лобной кости. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Девочку увезли в первую детскую больницу.

Анна Наумцева

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