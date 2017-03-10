УФАС начало дело против снегоплавильной станции

УФАС начало дело против снегоплавильной станции

Антимонопольная служба Новосибирской области обнаружила, что на снегоплавильной станции на Федосеева снег от городских ДЭУ и других организаций принимали по разным ценам.


По мнению УФАС, ООО «Строй-Сервис», которое утилизирует снег на снегоплавильной станции в Новосибирске, нарушило закон «О защите конкуренции».


«Закон запрещает для хозяйствующего субъекта, который занимает доминирующее положение, экономически либо технологически необоснованное установление различных цен на одну и ту же услугу.


В данном случае претензия антимонопольного органа к тому, что стоимость услуги установлена разная, при этом обоснование, почему она разная, в антимонопольный орган не представлено»,


 — рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Светлана Князькова.


Антимонопольная служба проанализировала материалы, полученные, в том числе от полиции, и выяснила, что стоимость утилизации снега на снегоплавильной станции в 2014–2016 годах для муниципальных учреждений была на 17,7 % выше, чем для коммерческих организаций. При этом Светлана Князькова пояснила, что диапазон цен назвать не может, так как эта информация относится к коммерческой деятельности организации.


Начальник главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска Юрий Сердюк пояснил, что сейчас стоимость утилизации снега на снегоплавильной станции на Федосеева установлена в 153 руб. за 1 куб. м снега. Чтобы уточнить, какие цены были в прошлых годах, НГС отправил запрос в мэрию.


УФАС считает, что такие действия ООО «Строй-Сервис» могут «привести к необоснованному росту расходной части бюджетных средств». 6 марта служба выдала ООО «Строй-Сервис» предупреждение о прекращении нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».


Оперативно получить комментарий от ООО «Строй-Сервис» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — телефоны организации, а также телефон директора Евгения Николаенко не отвечали.


Первая снегоплавильная станция заработала недалеко от новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл», на ул. Федосеева, в декабре 2013 года. В начале 2017 года в Ленинском районе города заработала вторая снегоплавильная станция. Кроме того, власти неоднократно заявляли, что городу требуются еще 4–5 станций.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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