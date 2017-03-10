Сибирячка съездила в Совет Федерации и добилась инвалидности для сына с «заячьей губой»

Сибирячка съездила в Совет Федерации и добилась инвалидности для сына с «заячьей губой»

Жительница Новосибирска Юлия Горбунова, мать 4-летнего сына с диагнозами «заячья губа» и «волчье небо», добилась изменения приказа Минтруда РФ об установлении инвалидности и получила этот статус для своего сына.


«Вот буквально недавно это произошло. За ним признали инвалидность. Ранее же через 3 месяца после его рождения [новосибирские медицинские эксперты] нам отказывали в этом», — рассказала НГС.НОВОСТИ Юлия Горбунова.


Как рассказала Юлия, ее ребенку после рождения отказали в получении инвалидности — этот статус разрешил бы претендовать на определенные льготы. Не удалось достичь желаемого результата Юлии на протяжении 2014 года и в суде, и у детского омбудсмена. За то время, пока Юлия добивалась инвалидности для сына, закон, по которому ее могли дать, ужесточили.


«Куда только я не писала все это время, и мне всегда приходили одинаковые отписки — все по закону.


В итоге я создала петицию на change.org и начала собирать подписи. Собрали 3,5 тыс. подписей. Потом на петицию обратили внимание СМИ», — сообщила Юлия. По ее словам, петиция за первый год собрала четверть миллиона кликов, а перед ее закрытием под ней стояло 294 тыс. подписей.


В 2015 году на Юлию вышли из Совета Федерации и пригласили ее выступить на одном из совещаний в июле, чтобы рассказать о некорректности законодательства по ее вопросу. В результате нормативы присвоения детям инвалидности из-за подобных врожденных дефектов были изменены, сделав возможным получение инвалидности для ребенка Горбуновой. В декабре 2015 года Министерство труда РФ издало новый приказ № 1024н. «И там даже расписали наш диагноз. Я около года еще последила за ситуацией, как работает закон, да и беременна в этот период была. Но вот в этом году с сыном собрали нужные документы, прошли комиссию и получили инвалидность», — рассказала молодая мама.


Сыну Юлии, который пережил в 5,5 месяцев сложную операцию, предстоит до 12 лет пройти еще 3 подобных хирургических вмешательства. Наличие инвалидности дает возможность делать это бесплатно, рассказала Горбунова. Кроме того, ребенку выделяется пенсия в размере около 15 тыс. руб., часть из которых будут тратиться на лечение у логопеда и ортодонта.


В сентябре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказали про девушку-инвалида, передвигающуюся в коляске, которая осуществила свою мечту и взлетела в небо на параплане.

Илья Калинин
Фото Briagin (Essentials/iStock)

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