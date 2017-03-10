«Ройял Парк» банкротит детский магазин за долг в 6 миллионов

Один из собственников ТРК ведет судебную тяжбу с детским магазином за крупный долг по аренде

Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление о банкротстве ООО «Папайя» — детский магазин в ТРК «Ройял Парк» задолжал управляющей компании 6 млн руб. за аренду.







Как следует из материалов арбитража, инициатором банкротства выступает ООО «Ройял Эстейт» — один из собственников ТРК «Ройял Парк».







Как пояснила НГС.НОВОСТИ генеральный директор «Ройял Эстейт» Оксана Гурко, магазин детских игрушек и одежды «Папайя» задолжал более 6 млн руб.





«Большая часть этого долга уже признана вступившим в законную силу решением Арбитражного суда от 17 октября 2016 года, однако не исполняется длительное время, что свидетельствует о неплатежеспособности ООО "Папайя"», — описала Оксана Гурко мотивы банкротства.







Из судебных документов в арбитраже понятно, что спор у ООО «Ройял Эстейт» и ООО «Папайя» возник из-за арендной платы. Хотя, как пояснила Оксана Гурко, арендаторам предоставлялись скидки.







В ООО «Папайя» прокомментировать ситуацию отказались.







Кроме того, в январе Арбитражный суд Новосибирской области ввел на полгода конкурсное производство в АО «Новые торговые сети». Эта компания основана предпринимателями Виталием и Евгением Насоленко (создатели «Бахетле» и «Добрянки»). Иск о признании компании банкротом подало ООО «Коллекторское агентство "Брокер-Консалт"», сообщается на сайте арбитража.