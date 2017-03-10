Мэрия объяснила, почему рабочие засыпали дорогу снегом во время уборки

В мэрии Новосибирска разъяснили, почему при уборке ул. Ватутина 9 марта снег размазали по проезжей части. 


На фото показан момент до зачистки после погрузки снега, пояснили в мэрии. Фото читателя 
На фото показан момент до зачистки после погрузки снега, пояснили в мэрии. Фото читателя 


«В соответствии с технологией зимней уборки городских дорог для погрузки снега снегопогрузчиком необходимо сформировать снежный вал на проезжей части автомобильной дороги для дальнейшей погрузки, что и было выполнено», — объяснили в пресс-службе городской администрации, добавив, что контролируют работу техники «ДЭУ» через систему «ГЛОНАСС». 


В мэрии заметили, что погрузка и вывоз снега с проезжей части ул. Ватутина на участке от ул. Блюхера до ул. Котовского шли с 13:00 до 17:00. Очевидец же сфотографировал практически момент начала работ. К концу дня рабочие вывезли снежный вал с проезжей части улицы, подчеркнули в ответе на запрос. 


Сегодня утром новосибирец рассказал НГС.НОВОСТИ, что 9 марта его возмутил процесс уборки от снега проезжей части ул. Ватутина.


По словам мужчины, около 14:00 рабочие вытолкали снег на крайнюю правую полосу с обеих сторон. Со стороны «Сибсельмаша» снег грузили в машины, а с другой стороны ледяные глыбы лежали на проезжей части и мешали проезжать машинам. 

Ольга Власова
Фото читателя 

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