Не успевший затормозить BMW собрал ДТП из 5 машин

Днем 10 марта не успевший затормозить BMW устроил массовое ДТП на ул. Ипподромской в Центральном районе Новосибирска, участники аварии серьезных травм не получили.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


«Единственная пострадавшая пожилая женщина от госпитализации отказалась», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Авария произошла в 14:00 неподалеку от путепровода на ул. Фрунзе. По предварительной версии аваркомов, BMW ехал со стороны ул. Гоголя на высокой скорости и не успел затормозить перед ВАЗ-2109 и Toyota Camry, которые ехали впереди параллельно друг другу.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


«От удара "девятку" отбросило влево на разделитель, по которому она проскользила и упала обратно на проезжую часть между стоящими в потоке Toyota Corolla и Nissan Almera, зацепив их, а "Камри" отбросило далеко вперед. BMW продолжила движение по инерции и вдобавок догнала "Короллу"», — сообщили специалисты «Автоспаса».


Как подтвердили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


А вчера в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Howo с прицепом и Toyota — грузовик по инерции протащил легковую машину около 10 м.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 4421
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено