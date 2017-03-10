Не успевший затормозить BMW собрал ДТП из 5 машин

Днем 10 марта не успевший затормозить BMW устроил массовое ДТП на ул. Ипподромской в Центральном районе Новосибирска, участники аварии серьезных травм не получили.







Фото с места ДТП





«Единственная пострадавшая пожилая женщина от госпитализации отказалась», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Авария произошла в 14:00 неподалеку от путепровода на ул. Фрунзе. По предварительной версии аваркомов, BMW ехал со стороны ул. Гоголя на высокой скорости и не успел затормозить перед ВАЗ-2109 и Toyota Camry, которые ехали впереди параллельно друг другу.







Фото с места ДТП





«От удара "девятку" отбросило влево на разделитель, по которому она проскользила и упала обратно на проезжую часть между стоящими в потоке Toyota Corolla и Nissan Almera, зацепив их, а "Камри" отбросило далеко вперед. BMW продолжила движение по инерции и вдобавок догнала "Короллу"», — сообщили специалисты «Автоспаса».





Как подтвердили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.







Фото с места ДТП





Фото с места ДТП





А вчера в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Howo с прицепом и Toyota — грузовик по инерции протащил легковую машину около 10 м.







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