Новосибирские студенты придумали терминал с кулинарными рецептами для «Ашана»

Студенты НГУ победили во всероссийском конкурсе «Лучший инновационный проект для развития предпринимательства в сфере торговли» — они придумали новый терминал для магазинов «Ашан».







В состав команды НГУ, единственной из Новосибирска, вошли студенты 4-го курса экономического факультета Никита Рабчевский и Анна Хан и студент 3-го курса Максим Гудименко.





«Они получили сертификат на 50 тыс. руб. и возможность реализовать свой проект совместно с компанией "Ашан"», — рассказали в пресс-службе НГУ.







Конкурс проводил благотворительный фонд «Поколение "Ашан"», организаторы выбрали победителей в конце февраля, а сейчас новосибирская команда вернулась из Москвы.





«Идея нашего проекта "Ашан-Кулинар" возникла, когда мы приехали в магазин за продуктами, но не знали, что приготовить на ужин. Мы долго не могли выбрать блюдо, но потом догадались посмотреть рецепт в интернете. Тогда мы подумали, что на то, чтобы выбрать продукты для приготовления блюда, уходит много времени и как было бы здорово, если бы кто-нибудь сделал это за нас», — описал новосибирский проект Никита Рабчевский.







«Ашан-Кулинар» — терминал, который находится в торговом зале магазина и помогает потребителям с выбором блюда, дает рецепт и список ингредиентов с указанием, где их можно купить в этом магазине.







Изначально надо было подать заявку с описанием проекта. Во втором этапе — детально проработать свою идею.





«Когда мы узнали про конкурс, мы сразу вспомнили ту историю и захотели решить эту проблему с учетом современных тенденций. Старт конкурса был дан в октябре 2016 года, мы были полностью погружены в работу на протяжении 5 месяцев. Использовали такие инструменты, как SWOT-анализ проекта, строили матрицу рисков, проводили анализ конкурентов, а также строили финансовую и маркетинговую модели. По результатам второго этапа в финал вышло 19 проектов», — отметил Никита Рабчевский.





По итогам конкурса новосибирская команда получила чек на 50 тыс. руб. «А также нам предложили софинансирование проекта в размере 50 %. Сейчас мы планируем встречу с руководством новосибирского "Ашана", чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие», — отметил Никита Рабчевский.







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