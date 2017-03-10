Синоптики назвали дату потепления до +5

Потепление придет в Новосибирск 14 и 18 марта

Вторая декада марта в Новосибирске по температуре и осадкам будет близка к климатической норме — еще возможны снегопады, но будет и оттепель.





«Колебания в температуре будут существенные — от умеренно-морозной до достаточно теплой. Осадки вероятны, но слабые. В ночные часы колебания температуры предполагаются от –14…–25 градусов, местами, в отдельных районах области. Максимальная ночная температура, которой можно ожидать: –3…–8 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Дневные температуры, по словам синоптика, будут варьироваться от –2…–7 градусов до 0…+5 градусов.





«Осадки будут в виде снега и мокрого снега. Дождя еще ждать рано», — отметил Ренад Ягудин.







По его словам, ближайшая волна тепла придет в регион уже в воскресенье. По западу области будет до +3 градусов. «Затем 14 марта днем столбик термометра может подобраться к отметке +3 градуса. А 15–16 марта придет новая волна холода.





За ней — в конце второй декады (18–19 марта) – снова будет тепло, до +5», — описал ситуацию Ренад Ягудин.







Первая декада марта в Новосибирской области была теплее нормы, а из-за резкого перепада температур по утрам горожане наблюдают густой туман.