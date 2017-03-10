Завод Чкалова собирает 16 новых бомбардировщиков Су-34

Летом 2016 года завод им. Чкалова собрал сотый Су-34 для Минобороны. Фото из архива НГС  
Летом 2016 года завод им. Чкалова собрал сотый Су-34 для Минобороны. Фото из архива НГС
 

В 2017 году Новосибирский авиазавод им. Чкалова должен сделать 16 истребителей-бомбардировщиков Су-34 для воздушно-космических сил России.


«Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки 4 самолетов, а общий объем заказа текущего года — 16 Су-34», — заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов во время визита на авиазавод им. Чкалова. Представителя оборонного ведомства цитирует РИА Новости.


По словам Юрия Борисова, сейчас в цехе окончательной сборки находятся 9 самолетов. «Это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены. График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем», — подчеркнул замминистра.


Также он отметил высокие характеристики Су-34. «Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения», — заявил Юрий Борисов.


Очередную партию бомбардировщиков Су-34 авиазавод передал Министерству обороны РФ в августе 2016 года. 30 августа самолеты поднялись в воздух с аэродрома в Новосибирске и направились к месту своей дислокации.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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