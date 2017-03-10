Новосибирские дома обросли устрашающими и завораживающими сосульками

Новосибирские дома покрылись сосульками — некоторые из них опасные, длинные и массивные, а другие сказочные и привлекательные.





Горького, 20. Фото Густаво Зырянова





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по центру города и обнаружили сосульки длиной от 10 см до метра почти на двух десятках домов.







Сосульки висят в том числе на домах по ул. Горького, 16, 20; ул. Ленина, 4, 5; во дворе деревянного дома на ул. Орджоникидзе, 5; на ул. Революции, 28; ул. Советской, 17. Днем солнце активно пригревает, и некоторые сосульки падают.







На доме № 3 по 3-му переулку Крашенинникова в Ленинском районе и вовсе тающий снег облепил водосточные трубы, широкие ледяные наросты достают практически до земли.





3-й переулок Крашенинникова. Фото Дарьи Януш







Депутатская, 9. Фото Густаво Зырянова







Дом на ул. Советской. Фото Станислава Соколова





Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что все скатные крыши в Новосибирске должны быть очищены от снега к 10 марта.







Депутатская, 28. Фото Густаво Зырянова







Щетинкина, 25. Фото Густаво Зырянова







При этом убирать лед с балконов и карнизов должны сами новосибирцы, а очищать снег с крыш — управляющие компании. Сосульки с крыш и вовсе нужно сбивать оперативно — за 12 часов с момента их появления, разъяснили тогда в мэрии.







Ленина, 4. Фото Густаво Зырянова







Снежная лапа на ул. Советской. Фото Станислава Соколова





Мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 9 марта рассказал, что контролирует уборку. «Делаю объезды по городу каждые выходные и пальцем тыкаю, говорю, что этого не должно быть, ведь сосульки падают», — сказал глава города.







Орджоникидзе, 5. Фото Густаво Зырянова



Сосульки на доме рядом с СибНИГМИ

на ул. Советской. Фото Станислава Соколова









Анатолий Локоть подчеркнул, что сосульки из-за таяния снега образуются непрерывно, поэтому за ними нужно тщательно следить.







Урицкого, 23/1. Фото Густаво Зырянова







Урицкого, 32. Фото Густаво Зырянова







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