Хозяин квартиры с промерзающим углом подал в суд на ТСЖ

В Новосибирске владелец квартиры с промерзающим углом через суд добивается того, чтобы ТСЖ отремонтировало фасад жилого дома.





Исковое заявление от владельца 2-комнатной квартиры поступило в Кировский районный суд Новосибирска. Ответчиком по делу выступает ТСЖ «Дом на Покрышкина», управляющее домом № 1 на этой улице.







Как рассказали в суде со ссылкой на заявление истца, фасад дома облицован керамогранитом. Утеплителя под ним не было, поэтому у истца начал промерзать угол в квартире. В 2008 году после жалоб жильцов застройщик утеплил фасад минеральной ватой, но, по мнению истца, сделал это некачественно. Позже владелец квартиры за свои деньги убрал пришедший в негодность утеплитель и заменил его современным материалом «Пеноплэкс», который не намокает.







В августе 2015 года работники ТСЖ «Дом на Покрышкина» убрали утеплитель, который уложил хозяин квартиры, и заменили минеральной ватой. Ее истец тоже посчитал менее качественным утеплителем, чем тот, что поставил он.







«Шов стены с наружной стороны утеплен не был», — отмечает истец. Также он пояснил суду, что после этого ремонта угол в квартире продолжил промерзать.







Как утверждает мужчина, председатель ТСЖ «Дом на Покрышкина» не реагирует на его просьбы устранить нарушения. Поэтому хозяин квартиры пожаловался в государственную жилищную инспекцию. Инспекторы провели проверку, увидели влажные пятна на обоях в квартире и выдали ТСЖ предписание «восстановить теплозащитные свойства стен» до 1 сентября 2016 года. Однако это предписание ответчик так и не выполнил, сообщил суду владелец квартиры.







Теперь мужчина через суд требует, чтобы ТСЖ справилось с промерзанием, выплатило ему компенсацию морального вреда — 20 тыс. руб. — и возместило судебные расходы. Кировский районный суд рассмотрит это дело 15 марта.







Председатель ТСЖ «Дом на Покрышкина» Лидия Никитина заявила корреспонденту НГС.НОВОСТИ: «Давайте дождемся решения суда и будем говорить, прав он (собственник квартиры. — О.Х.) или неправ. У нас у каждого своя позиция. И если я вас буду вводить в технические подробности этого вопроса, вы вряд ли что-то поймете. Потому что у него постоянно промерзают стены, но, тем не менее, он их утеплил пенополистиролом, а пенополистирол сохраняет влагу на стене здания, а не выводит ее наружу. И потом предъявляет претензии ТСЖ. Такие вещи не делаются такими материалами, как пенополистирол. Стена должна дышать, а поскольку стена дома сделана из сибита, это приводит к промерзанию, разрушению материала стен».





От дальнейших комментариев по телефону председатель ТСЖ отказалась.





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ также рассказывали о проблемном доме на ул. Планировочной, где из-за сырости частично обрушился потолок.