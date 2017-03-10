Ослепленный солнцем водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста на Бугринском мосту

Место столкновения «ГАЗели» с велосипедом отмечено сигнальным конусом

Вечером 9 марта водитель «ГАЗели», ослепленный солнцем, сбил велосипедиста на Бугринском мосту в Новосибирске.





Авария случилась около 18:00.





«25-летний водитель "ГАЗели" ехал из Октябрьского в Кировский район по Бугринскому мосту и наехал на 28-летнего велосипедиста. У велосипедиста закрытый перелом левой наружной лодыжки», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Водитель «ГАЗели» объяснил сотрудникам ГИБДД, что он ехал в крайней правой полосе. «Его ослепило солнце, и велосипедиста водитель увидел в последний момент. Он попытался объехать его, резко вывернул влево и задел правым крылом и зеркалом», — передали сотрудники ГИБДД написанное в объяснении мужчины.







В группе пропаганды Госавтоинспекции добавили, что с начала года это вторая авария, в которой пострадал велосипедист.





Первая произошла буквально неделю назад, утром 3 марта, в Калининском районе. Тогда водитель «Мазда Премаси» наехал во дворе дома № 20/1 по ул. Столетова на 53-летнего велосипедиста, у него ушиб ноги.







Чаще всего новосибирцев, передвигающихся на велосипеде по городу, можно встретить летом. Однако некоторые горожане не меняют транспортное средство и зимой. Недавно активисты общественной организации «Привет, велосипед!» провели в Первомайском сквере акцию и продемонстрировали прелести перемещения на велосипеде зимой.







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