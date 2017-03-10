Пьяный водитель «Жигулей» влетел в  микроавтобус с баскетбольной командой

Место аварии на ул. Станционной
Место аварии на ул. Станционной

Вечером 9 марта нетрезвый водитель на «Жигулях» въехал в попутный микроавтобус «Мерседес» на Станционной в Новосибирске — в аварии пострадали двое человек.


Столкновение произошло в 21:05 в районе остановки «Олимпийская».


«28-летний водитель в нетрезвом состоянии без водительских документов на "Жигулях" ехал по Станционной со стороны Порт-Артурской в сторону 2-й Станционной и у дома № 81 к. 3 столкнулся с попутным автобусом "Мерседес Бенс"», — рассказали в группе пропаганды городской автоинспекции.


45-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Бенс» рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью 60 км/ч в левом ряду и почувствовал удар в левую заднюю часть машины. По данным ГИБДД, перед местом аварии располагается пешеходный переход, вероятно, водитель «Мерседеса» притормаживал перед ним.


В аварии пострадал водитель «Жигулей», по предварительным данным, у него сотрясение мозга, и пассажирка — на вид ей 30 лет. У нее сотрясение головного мозга, и отмечается, что женщина была в наркотическом опьянении, добавили в ГИБДД.


Дополнение: Водитель микроавтобуса «Мерседес», представившийся Виталием, рассказал НГС.НОВОСТИ, что ехал из аэропорта «Толмачёво» со спортсменами баскетбольного клуба «Новосибирск».


«Я сбросил скорость перед пешеходным переходом. И как только мы проезжали его, ощутили сзади очень сильный удар. Удар был такой силы, что мы проехали еще 20 м до остановки. Кто-то из парней с сидений свалился, кто-то на сумки упал», — описал момент аварии Виталий, добавив, что никто из спортсменов не пострадал.


У «Жигули» оказалась разбита правая передняя часть.
У «Жигули» оказалась разбита правая передняя часть.


Когда Виталий подошел к «Жигулям», их водитель был в крови, рядом сидел владелец машины, он ударился головой. Девушка сидела сзади, она ударилась виском, еще двое пассажиров убежали. Водитель «Жигулей» пояснил Виталию, что они ехали из города Обь в кафе — поесть шашлыка. Не доехали молодые люди до кафе 400 м.


Он пояснил, что путь «Жигули» из Оби видели из микроавтобуса с тренерами, который ехал следом. Сидящие в микроавтобусе рассказали Виталию, что машина виляла, выезжала на встречную полосу и обочину, периодически глохла.


Новосибирские водители нередко попадаются за рулем пьяными. Например, с 7 по 9 марта сотрудники ГИБДД поймали на дорогах области 95 пьяных водителей. Причем некоторые водители, чтобы избежать наказания, решаются на отчаянные шаги: мужчина из Болотного, пойманный на пьяной езде, съел в суде талон медицинского освидетельствования.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску (1), читателем НГС (2)

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