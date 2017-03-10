Первоклассницу отстранили от занятий в школе из-за отказа от прививки

Первоклассницу новосибирской школы № 122 отстранили от занятий из-за отказа ее родителей сделать ребенку реакцию Манту.





2 марта директор образовательного учреждения Марина Жукова подписала приказ, в котором запретила девочке посещать школу с 6 марта, рассказал НГС.НОВОСТИ отец школьницы Юрий Злотеско.





В приемной директора школы № 122 подтвердили, что ученицу временно отстранили от занятий, и объяснили это тем, что обеспокоены здоровьем других детей. «В классе кроме нее еще 27 человек, мы не можем подвергать риску остальных учеников», — рассказали сотрудники школы.





Вернуться к учебе девочка сможет только после заключения фтизиатра о том, что она не больна туберкулезом. Возмущенный действиями директора отец написал жалобу уполномоченному представителю по правам ребенка в НСО Любови Зябревой.





«Перед началом учебы в школе мы предоставили справку, что Даша здорова и может посещать детские учреждения. Плюс она дважды в год проходит диспансеризацию, потому что профессионально занимается спортом. Допуск дают в специальной поликлинике на Александра Невского, 3. Сейчас я проконсультировался с участковым педиатром поликлиники № 12, нет никаких оснований отправлять ее к фтизиатру — у нее же нет температуры, кашля. Считаю, что грубо нарушена статья Конституции № 43 — право на образование», — настаивает Юрий Злотеско.







Отец школьницы написал добровольный отказ от реакции Манту. Он считает, что не все прививки, а также эта проба, безопасны для его дочери, — по словам мужчины, сын его приятеля стал инвалидом после одной из прививок. «Мы не хотим подвергать ребенка, иммунитет риску. Это вмешательство в психическое и физическое здоровье. Мы несем за дочь ответственность», — считает Юрий Злотеско.







Также мужчина убежден, что реакция Манту не является достоверным способом диагностировать заболевание. Сейчас мужчина собирает документы, чтобы направить их в прокуратуру.







Дополнение: после публикации Любовь Зябрева прокомментировала НГС.НОВОСТИ ситуацию.





«Откровенно скажу, что у меня противоречивое отношение, чтобы выводили ребенка из школы. На самом деле разбирались и глубоко разбирались [в вопросе], в рамках СФО все уполномоченные по правам ребенка обсуждали и писали письмо министру здравоохранения РФ, чтобы уточнили порядок туберкулезной диагностики. Ответ получили, что не видят противоречий в законодательстве и обещали пересмотреть порядок прохождения диагностики ребятишками. Если дети проходили обследование и результаты не носят срок давности, то они могут идти как учет о проведении прививки. Но также есть правила СанПиН, есть позиция прокуратуры и Роспотребнадзора и Минюста. Я просила сделать уточнение: проба это прививка? Это проба. Могу предложить родителю альтернативные способы [проверки на заболеваемость туберкулезом]. Если не соглашается, то нужно обращаться официально к фтизиатру, он принимает решение и выдает справку. Это делается в интересах всех остальных детей. Статистка по итогам 16 года – НСО не в числе самых благополучных регионов на предмет случаев выявления заболеваний туберкулезом. Родителям нужно все точно взвешивать и если не согласны с выводами, то обращаться в суд. Правоприменительная практика в разных регионах разная. В одних случаях суд учитывает обстоятельства [родителя] и принимает его позицию, в других – нет. Я говорю медикам и педагогам, чтобы приглашали родителей и объясняли лицо в лицо как складывается ситуация», — сообщила Зябрева.





В прошлом году областные чиновники отрапортовали о том, что у детей в НСО стали чаще выявлять туберкулез благодаря современным методам диагностики, а не только реакции Манту.