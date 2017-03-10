Новосибирский арбитраж отказался банкротить губернатора и полицию

Новосибирец обиделся на государство из-за того, что не получил квартиру
Новосибирец обиделся на государство из-за того, что не получил квартиру

Арбитражный суд Новосибирской области отказался рассматривать дело о банкротстве губернатора, прокуратуры и сенатора Надежды Болтенко.


«Отказать в принятии заявления о признании должника банкротом», — сообщили в арбитраже 9 марта.


Иск о банкротстве сразу 11 должников — государственных структур разных уровней и их работников — поступил в Арбитражный суд Новосибирской области в начале этой недели. Исковое заявление подал новосибирец Василий Ерошенко. В качестве должников он, например, указал «губернатора Новосибирска», мэрию Новосибирска, МВД России, сенатора Надежду Болтенко, квалификационную коллегию судей Новосибирской области, Прокуратуру РФ, СУ СКР по Новосибирской области и еще ряд ведомств и их работников. 


«В связи с последними повышениями цен, так как они не могут вообще ничего строить, ничего делать — только грабить, поэтому я решил их самих всех обанкротить», — сообщил НГС.НОВОСТИ Василий Ерошенко.


По словам мужчины, основная обида на госструктуры у него сложилась из-за того, что он несколько лет назад вложил деньги в строительство дома на ул. Дачной, но свою квартиру так и не получил.


Как уточняет РБК-Новосибирск со ссылкой на имеющиеся у него документы, в 1999 году Василий Ерошенко инвестировал 674 тыс. руб. в строительство жилого дома на ул. Дачной — его возводил СПП МЖК «Электрон». Мужчина должен был получить квартиру общей площадью 107 кв. м, но в начале 2000 года строительство дома остановилось. В 2005 году «Электрон» обанкротился и перестал существовать. А в 2001 году правоохранители возбудили против бывшего руководителя ЗАО МЖК «Электрон» Виталия Брагина уголовное дело о махинациях с двойными продажами квартир. Позже суд оправдал Брагина с формулировкой «за отсутствием состава преступления». 


Между тем в новую фазу вошла процедура банкротства основательницы дилерской компании «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. Арбитражный суд принял решение распродать ее имущество.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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