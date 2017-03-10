Новосибирец нашел в лесу мешок с замерзшими щенками

Отдыхавший в деревне новосибирец пошел в лес выгуливать собаку и наткнулся на мешок с замерзшими десятидневными щенками — спасти удалось только одного.







Сейчас за щенком ухаживают волонтеры приюта «Дари добро».





«Виталий, человек, помогающий нашему приюту, поехал на праздники в деревню за 100 км от Новосибирска. Когда пошел в лес гулять с собакой, она побежала и стала рыть снег. Когда Виталий пошел за ней, нашел там мешок с четырьмя щенками. Три умерли от переохлаждения, один выжил. На вид они не новорожденные, дней по десять им», — рассказала куратор приюта «Дари добро» Оксана Маслова.







Мартин — единственный выживший щенок





Выжившего щенка назвали Мартин. Волонтеры полагают, что он метис, возможно, один из его родителей был шарпеем. «Надеемся, что он выживет и переохлаждение некритическое. У него на пузике появились гнойнички, повезем малыша сегодня в клинику на обследование», — сообщили в приюте.







Волонтеры регулярно помогают животным, попавшим в беду. Так, в конце февраля в двух подвалах жилого дома в Коченево обнаружились сразу 40 голодных кошек. Часть из них забрали, чтобы вылечить и стерилизовать.

