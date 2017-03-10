В деле о марше СС «Зиг хайль Виктория» в ресторане пропала важная улика

Оперативники не могут найти немецкий марш СС, который играл в ресторане «ПивоFactory». «Изъяли диск с музыкой, но на нем не оказалось этой песни», — сообщил НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах.





Оперативники нагрянули с проверкой в ресторан «ПивоFactory» на Красном проспекте в конце февраля после заметки на НГС.НОВОСТИ. Напомним: вечером 19 февраля посетительница ресторана услышала в заведении немецкий военный марш СС «Зиг хайль Виктория!» («Да здравствует Победа!») авторства нацистского активиста Хорста Весселя (Horst Wessel). Владелец ресторана Денис Иванов тогда рассказал НГС.НОВОСТИ, что в заведении в тот вечер играла на диске музыка из немецкого ресторана «Хофбройхаус», потому что «ПивоFactory» позиционирует себя как немецкий пивной ресторан.







«Такая же музыка играет в немецких ресторанах в Баварии», — заявил ресторатор.







По словам источника в полиции, проверка приостановилась, так как свидетели предоставили в качестве доказательств только запись на диктофоне. Однако она не подходит, так как не указана геолокация, и в суде ответчик может заявить, что песню записали в любом другом месте.







В правоохранительных органах предполагают, что песню либо удалили с диска, либо включали с флеш-карты или с другого устройства. Проверка тем не менее продолжается и дело не закрыто, подчеркнули в ведомстве.