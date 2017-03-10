Пьяная женщина побила полицейских и затушила сигарету об одного из них 

Женщина побила руками и ногами двоих полицейских, одного обругала и затушила окурок сигареты об его форму, а сотрудницу ППС ударила кулаком в лицо



Жительница Новосибирска, пойманная пьяной за рулем, избила двоих полицейских, а о форму третьего сотрудника затушила окурок сигареты.





В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, сообщила пресс-служба суда 9 марта.







Предварительное следствие установило, что полицейские остановили на дороге машину с нетрезвой женщиной за рулем. Прежде ее уже лишали прав на 1,5 года. В этот раз она отказалась проходить медосвидетельствование. Ее отвезли в отдел полиции № 8 «Кировский».





Там она побила руками и ногами двоих сотрудников полиции, а еще одного полицейского обругала, «употребляя выражения, унижающие его честь и достоинство», и затушила окурок сигареты об его форму.







Кроме того, задержанная грубо обругала женщину-полицейского и ударила ее кулаком в лицо, после того как та попросила ее перестать браниться. Сейчас обвиняемая под подпиской о невыезде, судебное заседание назначено на 17 марта. Ее будут судить за повторное управление машиной в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ), применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его оскорбление (ст. 319 УК РФ).





Новосибирцы, задержанные за какие-либо правонарушения, часто оказывают сопротивление полицейским. Например, в прошлом году Ленинский районный суд вынес приговор пассажиру метро, который при задержании пнул полицейского по лицу.