Пьяная женщина побила полицейских и затушила сигарету об одного из них 

Женщина побила руками и ногами двоих полицейских, одного обругала и затушила окурок сигареты об его форму, а сотрудницу ППС ударила кулаком в лицо 
Женщина побила руками и ногами двоих полицейских, одного обругала и затушила окурок сигареты об его форму, а сотрудницу ППС ударила кулаком в лицо 

Жительница Новосибирска, пойманная пьяной за рулем, избила двоих полицейских, а о форму третьего сотрудника затушила окурок сигареты.


В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, сообщила пресс-служба суда 9 марта. 


Предварительное следствие установило, что полицейские остановили на дороге машину с нетрезвой женщиной за рулем. Прежде ее уже лишали прав на 1,5 года. В этот раз она отказалась проходить медосвидетельствование. Ее отвезли в отдел полиции № 8 «Кировский». 


Там она побила руками и ногами двоих сотрудников полиции, а еще одного полицейского обругала, «употребляя выражения, унижающие его честь и достоинство», и затушила окурок сигареты об его форму.


Кроме того, задержанная грубо обругала женщину-полицейского и ударила ее кулаком в лицо, после того как та попросила ее перестать браниться. Сейчас обвиняемая под подпиской о невыезде, судебное заседание назначено на 17 марта. Ее будут судить за повторное управление машиной в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ), применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его оскорбление (ст. 319 УК РФ).


Новосибирцы, задержанные за какие-либо правонарушения, часто оказывают сопротивление полицейским. Например, в прошлом году Ленинский районный суд вынес приговор пассажиру метро, который при задержании пнул полицейского по лицу.

Ксения Евдокимова

Фото Руслана Кривобока (РИА Новости)

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