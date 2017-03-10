Новосибирец провалился под лед на машине-амфибии

Житель Новосибирска Алексей Камерзанов отправился к Северному Ледовитому океану на вездеходах «Бурлак» и «Емеля», чтобы испытать, как они плавают в воде и ездят по льдам — в ходе одного из выездов машина-амфибия провалилась под лед.


Вездеход-амфибия «Бурлак» провалился под тонкий лед Карского моря. Фото предоставлено Алексеем Камерзановым
Вездеход-амфибия «Бурлак» провалился под тонкий лед Карского моря. Фото предоставлено Алексеем Камерзановым


«Несколько дней назад мы наконец достигли акватории Карского моря и начали то, ради чего и затевался этот поход. Нужно было понять, как ведет себя "Бурлак" при прохождении торосов, как и когда проваливается под лед, как выбирается после провала и плавает на открытой воде», — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Камерзанов.


Это был самый яркий, солнечный и интересный день в этой тестовой экспедиции, рассказывает путешественник. По его словам, после окончания снегопадов и пурги все было залито ярким солнечным светом, когда путешественники отправились на самый проблемный участок, где вероятен провал в воду.

Первое, что впечатлило испытателей — пластичность льда в соленой воде океана. Если лед на пресных водоемах ломается по понятной формуле, то с соленым льдом все не так просто, объясняет путешественник. Когда «Бурлак» в первый раз вышел на участок тонкого льда и пронесся по нему, стало видно, как лед в прямом смысле прогибается под машиной.


«Хоть я и стоял в 30 м, но меня начало качать на ледяной волне вместе со штативом и камерой. Лед упорно не хотел ломаться. Он вновь и вновь грозно прогибался, встряхивая всех, кто в радиусе сотни метров. "Бурлак" нарезал круги, но ничего не менялось», — рассказывает Алексей. 

С каждой попыткой вездеход приближался все ближе и ближе к воде. Толщина льда в 50 м от воды по результатам бурения составила 25 см. Ближе к воде лед становился тоньше. Вскоре была найдена критическая толщина. На участке со слоем льда толщиной 20 см «Бурлак» наконец проваливается — теперь он находился в плавучем состоянии на воде.

Следующая фаза испытаний — водная. Алексей Камерзанов говорит, что ему было немного не по себе, когда «Бурлак» подъехал к кромке льда и смело нырнул в открытое море.


«Войдя в воду, он мгновенно принял крен на левый бок и начал угрожающе раскачиваться на волнах. Как потом выяснилось, виновата была неправильная развесовка груза и сильный боковой ветер. Прошла беспокойная минута, прежде чем экипаж выровнял груз внутри амфибии и включил гребной винт. Из безвольной коробки, жалко качающейся на волнах, "Бурлак" сразу же преобразился в полноценное, управляемое судно и начал бодро рассекать по открытой воде, чувствуя себя более чем уверенно», — описывает путешественник.


Поплавав вволю и почувствовав управляемость вездехода-амфибии, испытатели направили машину к берегу. Здесь вновь предстояло выйти на лед. Эта технология участниками экспедиции уже отработана: в лед вбит металлический столб, за него зацеплен кевларовый трос — «Бурлак» включает лебедку и через несколько минут выпрыгивает на лед.

Алексей Камерзанов отмечает, что результаты испытаний техники оказались даже лучше, чем ожидала команда.


В планах участников экспедиции устранить недостатки машины и создать вторую такую же. В следующем году путешественники планируют отправиться на усовершенствованных «Бурлаках» до архипелага Северная Земля, а в 2019 году — продолжить путь до Северного полюса.

Валерия Терлеева
Фото предоставлено Алексеем Камерзановым (1), остальные фото и видео — instagram.com/kamerzanov

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