В Новосибирске презентовали фильм о погибшем Борисе Немцове

Михаил Фишман на премьере фильма «Слишком свободный человек» в Новосибирске. Фото Натальи Грединой 
Михаил Фишман на премьере фильма «Слишком свободный человек» в Новосибирске. Фото Натальи Грединой 


На премьеру документального фильма о российском политике Борисе Немцове в Новосибирск приехал один из авторов картины — журналист Михаил Фишман.


Премьера состоялась вечером 9 марта в кинотеатре «Пионер». 


«Когда мы работали над этим фильмом, мы хотели отдать дань памяти выдающемуся политику современной России. Он, наверное, не досчитался государственных почестей, когда погиб, но должен был бы. В первую очередь, мы хотели отдать дань памяти, но потом мы поняли, что мы разговариваем не только про Немцова, но и про Россию, про тот путь, который мы вместе с ним прошли», — сказал Фишман зрителям перед премьерой. 


По наблюдениям корреспондента НГС, посетившего кинопоказ, за несколько часов до начала фильма 70 % билетов были забронированы. В итоге на показе зал был практически полон.


Фильм Михаила Фишмана и Веры Кричевской «Слишком свободный человек» рассказывает о политическом пути Бориса Немцова — от должности губернатора Нижнего Новгорода в начале 90-х до убийства на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. Фильм состоит из нескольких интервью с друзьями и коллегами политика, которые рассказывают о нем и его жизненном пути. Среди героев картины — Татьяна Юмашева, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада, Альфред Кох, Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Алексей Навальный, Илья Яшин, Раиса и Жанна Немцовы и другие.


Зрители на премьере фильма «Слишком свободный человек». Фото Натальи Грединой 
Зрители на премьере фильма «Слишком свободный человек». Фото Натальи Грединой 


Перед премьерой Фишман рассказал журналистам, что Новосибирск — пятый город, в котором он презентовал фильм лично: «Я очень рад приехать в Новосибирск и сам представить наш фильм. Мне кажется, это как-то правильно, мне самому интересно посмотреть и поговорить, а во-вторых, это наше общее дело». По его словам, работа над фильмом заняла 1,5 года.


По словам Фишмана, никаких проблем с получением прокатного удостоверения у картины не было. Фильм идет 2 часа 4 минуты. С 10 по 15 марта его можно будет увидеть в Новосибирске в кинотеатре «Аврора». 


Бориса Немцова убили 27 февраля поздним вечером, накануне оппозиционного марша «Весна», одним из организаторов которого он был. Политик шел по Большому Москворецкому мосту со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой, когда раздался выстрел. Дело об убийстве Немцова рассматривает Московский окружной военный суд. Обвиняемыми в убийстве политика стали боец чеченского батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов (вместе с «неустановленными лицами» фигурирует как заказчик), Беслан Шаванов, Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев (исполнители). Шаванов погиб при задержании. Борису Немцову на момент убийства было 55 лет. У него осталось четверо детей. 


26 февраля НГС делал репортаж о марше в честь Бориса Немцова. 

Наталья Гредина
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