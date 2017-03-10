Конфликт со строительством дома на захоронении ядовитых отходов дошел до суда

Летом 2016 года новосибирские активисты вышли на пикет против строительства высотки на ул. Пригородной

Сегодня, 10 марта, Кировский районный суд Новосибирска начинает рассматривать иск жителей частного сектора к строительному управлению «Западное».





Жители частных домов в Кировском районе Новосибирска требуют, чтобы ООО «СУ "Западное"» прекратило строить 18-этажку по адресу ул. Пригородная, 11 рядом с Бугринской рощей. Истцы указывают, что в 50-е годы на этом месте Новосибирский оловокомбинат захоранивал вредные химические вещества, сообщили в Кировском районном суде.







В суде уточнили, что у компании есть разрешение на строительство, выданное мэрией Новосибирска. Строители уже вырыли котлован на месте шлакоотвала и возвели 2-этажный каркас для высотки.







«Идет испарение вредных веществ в атмосферный воздух, что нарушает экологическую обстановку, создает угрозу жизни и здоровью жильцов», — приводят в суде точку зрения истцов.







Директор ООО «СУ "Западное"» Олег Крылов не дал оперативного комментария корреспонденту НГС.НОВОСТИ. В компании сообщили, что директора нет на работе и пообещали передать ему контакты редакции для обратной связи.







Ранее сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев подтверждал, что к северу от Бугринской рощи действительно размещаются огромные захоронения отходов оловокомбината. По словам Голодяева, в частности, в военные годы, в котлован сгружали цинк, мышьяк и нерадиоактивный стронций.







Также новосибирские активисты рассказывали НГС.НОВОСТИ, что после начала строительства высотки на ул. Пригородной местные жители стали чувствовать резкий запах, который усиливается после дождей. А после обильных осадков или таяния снега вниз по проулку стекают потоки воды красновато-рыжего цвета.