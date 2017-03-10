Рабочие вытолкали снег на дорогу и засыпали целую полосу

Новосибирец заметил некачественную уборку дороги в Ленинском районе — снег размазывали по проезжей части.


Рабочие вытолкали снег на дорогу и засыпали целую полосу (фото)


По словам очевидца, дорожники в Ленинском районе таким образом убирали снег 9 марта. Он заметил это около 14:00 на ул. Ватутина на участке от ул. Блюхера до ДК «Металлург» на ул. Котовского.


Рабочие вытолкали снег на дорогу и засыпали целую полосу (фото)


Рабочие вытолкали снег на дорогу и засыпали целую полосу (фото)


«Вытолкали снег на крайнюю правую полосу, причем с обеих сторон дороги, со стороны "Сибсельмаша" грузили [снег] в машины фронтальным погрузчиком, а с другой стороны все лежало на проезжей части, делая проезд на легковом автомобиле по правой полосе практически невозможным, так как там было достаточно много больших ледяных глыб», — описал мужчина. 


НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации. 


Ранее читатели рассказывали НГС.НОВОСТИ, что во дворах Ленинского района машины и вовсе остались стоять на снежных пьедесталах после уборки снега. 

Ольга Власова 
Фото читателя 

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