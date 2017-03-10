В правительстве НСО назвали фамилию и.о. министра транспорта

Сергей Титов с 10 марта уже не является министром транспорта НСО. Фото Александра Ощепкова

Исполнять обязанности уволенного министра транспорта Новосибирской области Сергея Титова теперь будет его заместитель Евгений Раков.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщила начальник пресс-службы губернатора и правительства НСО Татьяна Асадчая.







«Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение 281-рк об освобождении Сергея Титова от занимаемой государственной должности в связи с прекращением полномочий по собственному желанию», — сказала Татьяна Асадчая.





Евгений Раков был заместителем Титова, с 10 марта он исполняющий обязанности министра.







Информация об увольнении Сергея Титова появилась вчера поздно вечером в аккаунте общественника Алексея Носова в соцсети Facebook.







О возможной отставке Титова с поста министра транспорта и дорожного хозяйства еще в феврале сообщала газета «КоммерсантЪ». Источники издания утверждали, что после увольнения Сергей Титов займет должность президента мостостроительной компании АО «Сибмост».





Однако уход министра из правительства области тогда не подтвердили ни губернатор Владимир Городецкий, ни кадровые перестановки в самой компании. Президентом «Сибмоста» был назначен Алим Примкулов.