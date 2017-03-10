Город погрузился в густой туман из-за резкого похолодания

Левобережный Новосибирск с 26-го этажа. Фото читателя

Сегодня утром новосибирцы заметили над городом плотный живописный туман — синоптики связали это с новой волной холода, пришедшей в регион.







Наблюдать туманы в Новосибирской области можно будет ближайшие трое суток. А впервые в этом году новосибирцы заметили и сфотографировали густой туман 6 февраля.





Вид с ЖК «Ясный Берег»







«На фоне высокого атмосферного давления сохраняется холодный температурный фон. Сегодня ночью температуры по области опускались до –22…–27 градусов. К выходным минус будет слабеть, но все же останется достаточно существенным», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Вид с ЖК «Ясный Берег»







11 и 12 марта морозы ночью могут достигать –11…–18 градусов, местами до –22…–25 градусов. Дневная температура ожидается в пределах –5…–8 градусов. 13 марта регион накроет новая волна осадков, предупредил Ренад Ягудин.







Синоптик отметил, что температурный фон по первой декаде марта отмечается выше нормы, поскольку норма для первого месяца весны по Западной Сибири достаточно низкая.