В Новосибирске подскочили цены на груши и кроссовки 

В феврале заметно поднялись цены на груши. Фото Ольги Бурлаковой 
В феврале заметно поднялись цены на груши. Фото Ольги Бурлаковой 

В феврале в Новосибирской области заметно подорожали груши и кроссовки, зато снизились цены на смартфоны. 


Статистики сравнили цены на потребительском рынке Новосибирской области в январе и феврале 2017 года. По данным Новосибирскстата, продовольственные товары стали дороже на 0,1 %, непродовольственные — на 0,3 %, платные услуги — на 0,2 %.


Заметнее всего в феврале поднялись цены на некоторые виды фруктов и овощей, например на груши (на 10,2 %), варенье и джем (на 7,6 %), свежие огурцы (на 7,4 %), морковь (на 6,6 %). Снизились цены на чеснок (на 8,3 %), апельсины и зефир (на 7 %), гречку (на 5,9 %) и сахар (на 4,7 %).


Среди непродовольственных товаров за месяц особенно подорожала спортивная обувь (на 4,7 %) и женские пиджаки и жакеты (на 4,9 %). Также заметно подскочил в цене сухой корм для животных — на 5,8 %. Зато почти на 5 % подешевели смартфоны (на 4,9 %), миксеры и блендеры (на 4,3 %), а также фотоаппараты (на 4,2 %), микроволновые печи (на 4,1 %).


Из платных услуг в октябре сильнее всего подорожала подготовка юристом иска в суд о расторжении брака — на 10,7 %.


Ранее статистики выяснили, что в прошлом году новосибирцам стало сложнее купить бензин, одежду и сигареты. 

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой 

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