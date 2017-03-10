Новосибирцы испугались повисшей на проводах белки 

Рабочие сняли с высоковольтных проводов труп белки, который висел там два дня, пугая жителей.


Погибшее животное висело на проводах два дня. Фото   пресс-службы АО «РЭС»
Погибшее животное висело на проводах два дня. Фото пресс-службы АО «РЭС»


Животное прыгнуло на провода на ул. Кузьмы Минина недалеко от Горбольницы и погибло. В АО «РЭС» НГС.НОВОСТИ подтвердили: местные жители утверждали, что белка погибла два дня назад. Информация в компанию поступила вчера. Сняли погибшее животное 9 марта вечером.


«Любой предмет, висящий на проводах, относится к нашей компетенции. Выехала бригада на место, обнаружила белку. Как она туда попала — пока не знаем», — прокомментировали в пресс-службе компании АО «РЭС». 


Это не первый случай, когда животные попадают в беду в Новосибирске. В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали, как на Новосибирской ГЭС спасли красноухую черепаху. Она застряла в конструкциях станции. Работники ГЭС выловили ее с помощью сачка. Позже черепаху забрал к себе домой один из сотрудников.  

Анна Наумцева
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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