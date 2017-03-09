Появилась информация об увольнении главы минтранса НСО Сергея Титова

Сергей Титов

Общественник Алексей Носов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию распоряжения губернатора НСО Владимира Городецкого об увольнении главы областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергея Титова.





В документе говорится, что Титов освобожден от должности по собственному желанию, при увольнении ему полагается компенсация за 47 неиспользованного отпуска. Фото распоряжения за подписью губернатора появилось в аккаунте Носова поздно вечером 9 марта, в день его подписания. В документе не содержится информации о том, кто сменит Титова на министерском посту.





Алексей Носов, ранее возглавлявший общественный совет при минтрансе НСО и неоднократно критиковавший работу этого министерства, отказался раскрыть источник информации. На сайте правительства НСО распоряжение еще не опубликовано. Получить комментарии в правительстве НСО вечером 9 марта не удалось — НГС.НОВОСТИ рассчитывают взять его утром в пятницу, 10 марта.





О возможной отставке Титова с поста министра транспорта и дорожного хозяйства еще в феврале сообщала газета «КоммерсантЪ». Источники издания утверждали, что после увольнения Сергей Титов займет должность президента мостостроительной компании АО «Сибмост». Однако уход министра из правительства области не подтвердили ни губернатор Владимир Городецкий, ни кадровые перестановки в самой компании. Президентом «Сибмоста» был назначен Алим Примкулов.









Справка: Сергей Титов родился в 1961 году в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности «Автомобильные дороги», квалификация — инженер-строитель. В 2004–2010 годах работал на руководящих должностях в ФКУ «Федеральное управлении автодорог Сибирь». В 2012–2013 годах — первый заместитель руководителя Главного управления дорожного хозяйства Московской области. Назначен министром транспорта и дорожного хозяйства НСО в мае 2013 года при бывшем губернаторе НСО Василии Юрченко.