Двое детей погибли в загоревшемся частном доме

Одного из погибших мальчиков соседи вытащили из дома до приезда пожарных
Одного из погибших мальчиков соседи вытащили из дома до приезда пожарных

Сегодня днем, 9 марта, 5-летний мальчик и его годовалый брат погибли в загоревшемся доме в Чановском районе Новосибирской области.


Следователи не исключают, что устроить пожар могли сами дети. «Предположительно, старший из братьев играл со спичками и пытался разжечь костер», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что частный дом в селе Земляная Заимка загорелся примерно в 15:30. Это увидели соседи, они вызвали пожарных и стали сами пытаться потушить загоревшийся дом.


В пожаре погибли двое детей — 5-летний мальчик и его годовалый брат. По версии следствия, когда загорелся дом, мальчики были дома одни. Их мать ушла на полчаса в районную администрацию, чтобы оформить документы для социальных выплат, поясняют в Следственном комитете.


Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, еще до приезда пожарных соседи взломали дверь в загоревшемся доме и вытащили одного из детей, но спасти его уже было невозможно. Второго ребенка пожарные нашли в дальней комнате. 


«Причиной гибели детей, наиболее вероятно, послужило сильное задымление», — отмечают в МЧС.


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ писали о страшном пожаре на Горском микрорайоне — там погибли парень и девушка, которым было по 29 лет. 

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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