Пелагея рассказала о хмуром лице новорожденной дочки

В эфир вышла программа «Вечерний Ургант» с новосибирской певицей Пелагеей — это одно из первых публичных появлений певицы после родов.







Выпуск шоу со звездой из Новосибирска вышел в эфире Первого канала 8 марта и был посвящен Международному женскому дню. Полтора месяца назад Пелагея родила дочку Таисию и рассказала ведущему Ивану Урганту, что на протяжении долгого времени сидит дома, из-за чего стала ленивой.





«Самое тяжелое для меня — это гулять по 2 часа с коляской в лесу, когда прошлогодние какашки [появляются]», — смеясь, призналась певица и добавила, что спит всего по 2 часа. Пелагея рассказала, что у ее дочки — «хмурое серьезное лицо» и что она улыбается только во время сна. Помимо прогулок Пелагея регулярно смотрит с дочкой хоккей. Напомним, в прошлом году певица вышла замуж за хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина.









Также артистка рассказала о подготовках к родам. «Я специально накрасилась перед родами, потому что я где-то вычитала, что такой она запомнит меня, и я подумала, что нужно накраситься, а то вдруг она потом будет так [без косметики] воспринимать меня», — пояснила она. Иван Ургант порекомендовал ей в следующий раз надеть перед родами концертный костюм.







После беседы ведущий пригласил певицу в «Комнату матери и ребенка» — в этой рубрике Пелагея показала, как правильно пеленать ребенка на соведущем программы Дмитрии Хрусталеве, которого одели в подгузники и чепчик.











Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что Пелагея заняла 46-ю строчку в списке 50 самых богатых знаменитостей России по версии Forbes.

