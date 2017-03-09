Путин назначил главного следователя новосибирской полиции

Андрей Неупокоев

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника Главного следственного управления МВД России по НСО Андрея Неупокоева.







Приказ об этом глава государства подписал сегодня, 9 марта.







До приказа полковник юстиции Андрей Неупокоев временно исполнял обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника Главного следственного управления.





По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, Неупокоев родился 5 июня 1974 года, в 1996 году он окончил Омский юридический институт МВД России.







В 2011 году он стал заместителем начальника отдела (зонального контроля) организационного управления Следственного департамента МВД России. В 2014 году Неупокоев окончил Академию управления МВД России и стал заместителем начальника УМВД России по Белгородской области — начальником местного следственного управления.







Неупокоев стал врио ГСУ по НСО в августе 2016 года, после того как Путин освободил от должности его предшественника — Сергея Шило.







Сергей Шило занимал должность с февраля 2013 года. В конце апреля 2016 года имя Сергея Шило фигурировало в скандале, связанном с уголовным делом его 23-летнего сына Александра. 6 апреля молодой человек был осужден Краснозерским районным судом за разбойное нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ) на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

