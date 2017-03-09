Компания Siemens оценила браслет новосибирского школьника для людей со слабым сердцем

Альберт Григорьев — финалист конкурса «Ученик года» и победитель окружного этапа конкурса от «Сименс»

Новосибирский школьник Альберт Григорьев вышел в полуфинал Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов — он придумал браслет, который сообщает родственникам людей со слабым сердцем об ухудшении их здоровья.







Об этом сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба организатора конкурса, компании «Сименс».





«Экспертный совет XI Всероссийского конкурса выбрал очередных финалистов в регионах. В Сибирском округе победу одержал ученик 10-го класса Альберт Григорьев из Новосибирска.





Он разработал специальный браслет, который информирует родственников пациента о критических ситуациях в случае кардиологических осложнений.





Браслет предназначен для людей с сердечными заболеваниями, входящих в зону риска», — рассказали в компании «Сименс». Окончательные итоги конкурса будут известны в апреле.







Как рассказала его мать Светлана Полещук, разрабатывать тему помощи людям со слабым сердцем Альберт стал, потому что два его близких родственника перенесли инфаркт.





«И только оказанная помощь помогла сохранить им жизнь. После этого он изучил статистику причин смертности в России и за рубежом. В результате выяснил, что на первом месте как в России, так и в мире стоит смертность от сердечных заболеваний. В основе работы браслета — система оповещения об ухудшении здоровья пациента. При нарушении сердечного ритма он отправляет СМС или голосовое сообщение на те номера, которые вбиты в базу. Также сообщает координаты больного», — говорит Светлана Полещук.





Мать Альберта уточнила, что проект представляет собой описание принципов работы браслета и изображение микросхем.





По ее словам, сын — неоднократный победитель разнообразных конкурсов, поэтому нацелен дойти до финала. Сейчас Альберт также вышел в финал городского конкурса «Ученик года», для которого сделал себе сайт.





«Учусь на "отлично" в 10-м инженерно-техническом классе МАОУ "Гимназия №7 «Сибирская»" и принимаю активное участие в жизни школы, района и города. Интересы у меня разносторонние. Увлекаюсь информатикой, а также историей и обществознанием», — пишет Альберт.







В компании «Сименс» уточнили, что научным руководителем проекта стал новосибирец Артем Земляк, который сам был финалистом конкурса в 2015–2016 учебном году. Сейчас Артем учится в НГУ.

