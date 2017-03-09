Новосибирские врачи вернули худому мужчине возможность есть ртом

Бригада врачей Новосибирского областного онкологического диспансера вместе с московским хирургом вылечили практически безнадежного пациента с раком пищевода — мужчина год питался через нос.





Алексей Никонович и заведующий торакальным отделением онкодиспансера Вадим Козлов

«Пациент поступил к нам с жалобами на затруднения в прохождении пищи, глотания — особенно твердой пищи. С учетом того, что он не питался адекватно, он сильно исхудал. Когда такие трудности начинаются у пациентов, они не всегда на это обращают внимание, считают, что это какое-то воспаление, пытаются заниматься самолечением или вообще на это не обращают внимания, просто запивают водой, чаем, и все трудно, но проходит», — рассказал заведующий торакальным отделением областного онкодиспансера Вадим Козлов.







67-летний житель Барабинска Алексей Никонович обратился к врачам, когда симптомы усилились, опухоль в пищеводе перекрывала просвет, по которому пища проходит в желудок. Барабинские врачи отправили Алексея Никоновича в Новосибирский областной онкологический диспансер.







В Новосибирске мужчину обследовали и подтвердили, что у него рак пищевода. Самым эффективным способом лечения стала операция — правда, почти весь пищевод надо было удалить. Хирурги выбрали эндоскопический метод, наносящий гораздо меньшую травму человеку, чем открытая операция. Так, на животе выполняется открытая операция, а на грудной клетке — эндоскопическая: через небольшой разрез удаляется часть пищевода, которая находится в грудной клетке.







«И там же внутри, в грудной клетке, делается соустье между оставшейся частью пищевода и искусственным пищеводом. Такая операция была сделана, но, к сожалению, не обошлось без осложнений, и у пациента уже после выписки из стационара выявилась несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза — это соустье, где мы сшиваем пищевод с искусственным пищеводом, который делается из желудка, там ткани не срастаются хорошо, и возникает, грубо говоря, отверстие, дырка», — отметил заведующий отделением.







Кроме того, у пациента возникло сообщение между соустьем и трахеей, т.е. все, что пациент съедал или выпивал, попадало в трахею, главные бронхи и легкие — это вызывало не только кашель и боль, но и могло привести к смерти.







Мужчина не мог нормально питаться целый год

Алексея Никоновича госпитализировали снова — пришлось вывести тонкую кишку на брюшную стенку, и пациент еще год питался с помощью трубочки-зонда через нос. «Конечно, сильно упало качество его жизни — человек через нос не может питаться, он не испытывает удовольствия от вкуса.







Мы же пищу пережевываем, чувствуем ее вкус, все это способствует выработке гормона удовольствия, человек чувствует определенную эйфорию при приеме пищи. А человек год так мучился, еще больше похудел», — пояснил Вадим Козлов.







Врачи надеялись, что свищ у пациента заживет сам, как обычно бывает в практике, но контрольное обследование показало, что этого не произошло.







На одной из медицинских конференций в Москве новосибирские врачи рассказали о сложном случае Олегу Пикину — заведующему торакальным отделением Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Он предложил Вадиму Козлову прооперировать пациента вместе на базе новосибирского онкодиспансера.







На эксклюзивную операцию пригласили московского хирурга

«Операция сама по себе достаточно сложная и редкая, с такими свищами пациентов не так много. Опыт хирургии по коррекции, закрытию этих свищей — очень мало его. Чаще используется разрез через шею, через грудину, используется стернотомия (рассечение грудины. — М.М.). Здесь другой механизм, через грудину опасно было идти, можно было повредить крупные сосуды. Мы выбрали заднюю торакотомию, сделали под лопаткой разрез, чтобы сразу подобраться к трахее. В итоге удалось успешно выполнить операцию и разобщить этот свищ», — описал врач.







Он подчеркнул, что если бы у пациента прогрессировала опухоль в пищеводе, такая операция была бы невозможна. Однако рак не прогрессировал, и теперь Алексей Никонович почти реабилитирован — осталось вернуть на место кишку, выведенную на брюшную стенку.







По словам Вадима Козлова, мужчина уже может спокойно есть через рот, но он настолько привык к зонду, что даже просил вернуть ему трубочку. «Говорил: “Я забыл, как глотать”.





Но к моменту выписки он у нас в буфете сидел — взял себе стаканчик кофе, сидел смаковал… Я думаю, что у него все будет хорошо», — улыбнулся завотделением.







Хирурги отмечают, что причин появления такого опасного свища много. «Нельзя сказать, что это только неквалифицированность хирурга или ткани человека не справились. Один из факторов — действительно технические погрешности выполнения. Мы анализируем свою работу, но, увы, в онкологии, где обширные, серьезные операции, невозможно обойтись без осложнений, так во всем мире», — признался Вадим Козлов. Он добавил, что у Алексея Никоновича и его родственников не было претензий к новосибирским врачам.







«В 99 % случаев претензии возникают, когда врач не поговорил ни с пациентом, ни с родственником, не объяснил и до операции, и после нее все возможные риски», — говорит врач. Он подчеркнул, что все лечение было бесплатным, в том числе приезд московского профессора на операцию в Новосибирск, «пациент не заплатил ни копейки».





Теперь этот случай новосибирские хирурги планируют представить на VII международном конгрессе «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии», уточнили в онкодиспансере.





Рак пищевода — не самый распространенный вид онкологии у новосибирцев, чаще всего от этого заболевания страдают пациенты, злоупотребляющие алкоголем, вредной пищей и курением. На первом месте в НСО — рак кожи, также наиболее распространены рак легкого и рак молочной железы. Ранее главный онколог Новосибирской области рассказал в интервью НГС.НОВОСТИ о привычках, которые грозят смертельной болезнью.