Новосибирская студентка нашла в соцсети криминальную работу за 3 тысячи

В Новосибирске транспортные полицейские возбудили уголовное дело против 21-летней студентки вуза, которая подделывала больничные листы по заказу клиентов.





«По словам студентки, за один поддельный больничный лист она выручала около 3 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.







Как выяснила транспортная полиция, девушка искала работу и через социальную сеть с ней связался потенциальный работодатель. Он предложил ей стать посредником при подделке больничных листов.





«Ей привезли бланки листков нетрудоспособности, в которые она вбивала только фамилии — они были уже полностью готовые. Девушка принимала заказы от своего работодателя.





В зависимости от того, на сколько дней нужен был этот лист нетрудоспоосбности, от этого зависела и цена. Но в среднем 2,5–3 тыс. ей отдавал клиент, из которых часть она отдавала работодателю и часть [оставалась] ей за курьерские услуги. В дальнейшем она сама с заказчиком созванивалась, договаривалась с ним о встрече, брала его личные данные, которые нужно вписывать», — описали ситуацию в пресс-службе транспортной полиции.







В конце февраля транспортные полицейские связались со студенткой как клиенты, назначили ей встречу и задержали девушку. После этого оперативники забрали у подозреваемой 21 бланк для больничных, списки клиентов, деньги и телефон.





Сейчас транспортные полицейские возбудили в отношении студентки уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Как уточнили в пресс-службе, пока полицейским достоверно известно о том, что студентка подделала 2 больничных листа. С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Ее работодателя полиция тоже ищет.





Как ранее сообщали в новосибирском фонде соцстрахования, в 2016 году новосибирцы значительно реже стали предъявлять на работу липовые больничные листы.