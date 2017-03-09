Прокуратура проверила сделку с квартирой ветерана войны
Прокуратура Новосибирской области проверила сообщения СМИ об истории ветерана Великой Отечественной войны, который якобы остался без квартиры.
«Сейчас Чуркин зарегистрирован и проживает в однокомнатной квартире площадью 30,4 кв. м по ул. Гурьевская, 43. В квартире имеются все необходимые для проживания вещи, уход за участником ВОВ осуществляет женщина, которой он платит. Родственников участник ВОВ не имеет. Нарушений его жилищных прав в прокуратуре не установлено», — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Он уточнил, что собственник квартиры, в которой живет ветеран, — другой мужчина. «Он (этот мужчина) сформировал условия для комфортного проживания ветерана. У этого человека своя семья. У них доверительные отношения, Чуркин называет его внуком», — рассказал Лямкин.
По данным прокурорской проверки, 90-летний Александр Чуркин в 2009 году получил как участник (инвалид) Великой Отечественной войны единовременную денежную выплату и купил однокомнатную квартиру на ул. Высоцкого, 36/1. В марте 2013 года ветеран продал квартиру по нотариальной доверенности и получил по сделке все деньги.
Обстоятельства продажи квартиры и как были потрачены деньги, будет выяснять СКР по Новосибирской области, а прокуратура не нашла «основания для признания сделки недействительной», пояснил Лямкин.
Сам ветеран рассказал помощнику прокурора Новосибирска, что «жалоб у него нет и переезжать в специализированное учреждение он не желает».
Чуркин добавил, что отдел соцзащиты оказывает ему материальную помощь и обслуживает на дому. Прокуроры также договорились с Александром Чуркиным, что дополнительно дома за ним будут ухаживать сотрудники Комплексного центра соцобслуживания населения.
Информация о возможном квартирном мошенничестве, связанном с ветераном Великой Отечественной войны, появилась 22 января в сюжете «Вести-Новосибирск». По информации журналистов, «внук» забрал у пожилого мужчины паспорт, ордена и получает за него ветеранскую пенсию, при этом никакого имущества в собственности у ветерана нет. К проверке информации подключился СК Новосибирской области.
Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com