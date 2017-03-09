Прокуратура проверила сделку с квартирой ветерана войны

Прокуратура Новосибирской области не нашла никаких нарушений прав ветерана ВОВ Александра Чуркина



Прокуратура Новосибирской области проверила сообщения СМИ об истории ветерана Великой Отечественной войны, который якобы остался без квартиры.





«Сейчас Чуркин зарегистрирован и проживает в однокомнатной квартире площадью 30,4 кв. м по ул. Гурьевская, 43. В квартире имеются все необходимые для проживания вещи, уход за участником ВОВ осуществляет женщина, которой он платит. Родственников участник ВОВ не имеет. Нарушений его жилищных прав в прокуратуре не установлено», — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.







Он уточнил, что собственник квартиры, в которой живет ветеран, — другой мужчина. «Он (этот мужчина) сформировал условия для комфортного проживания ветерана. У этого человека своя семья. У них доверительные отношения, Чуркин называет его внуком», — рассказал Лямкин.







По данным прокурорской проверки, 90-летний Александр Чуркин в 2009 году получил как участник (инвалид) Великой Отечественной войны единовременную денежную выплату и купил однокомнатную квартиру на ул. Высоцкого, 36/1. В марте 2013 года ветеран продал квартиру по нотариальной доверенности и получил по сделке все деньги.







Обстоятельства продажи квартиры и как были потрачены деньги, будет выяснять СКР по Новосибирской области, а прокуратура не нашла «основания для признания сделки недействительной», пояснил Лямкин.







Сам ветеран рассказал помощнику прокурора Новосибирска, что «жалоб у него нет и переезжать в специализированное учреждение он не желает».





Чуркин добавил, что отдел соцзащиты оказывает ему материальную помощь и обслуживает на дому. Прокуроры также договорились с Александром Чуркиным, что дополнительно дома за ним будут ухаживать сотрудники Комплексного центра соцобслуживания населения.







Информация о возможном квартирном мошенничестве, связанном с ветераном Великой Отечественной войны, появилась 22 января в сюжете «Вести-Новосибирск». По информации журналистов, «внук» забрал у пожилого мужчины паспорт, ордена и получает за него ветеранскую пенсию, при этом никакого имущества в собственности у ветерана нет. К проверке информации подключился СК Новосибирской области.

